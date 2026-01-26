América de Cali ya tiene '9' para este 2026: decisión oficial cambia todo para 'La Mechita'

América de Cali se encuentra en la búsqueda de un delantero para este 2026 tras la salida del peruano Luis Ramos de la institución. Mientras se viene hablando de diferentes nombres, se conoció una decisión oficial que cambia el panorama para directivas y cuerpo técnico.

Se trata del caso de Rodrigo Holgado, jugador argentino que fue sancionado por la FIFA tras jugar con la Selección de Malasia. Tenía que durar 12 meses sin actividad relacionada al fútbol profesional por una supuesta falsificación de documentos.

Sin embargo, el 'Turro' y otros jugadores sancionados presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que es la instancia superior para este tipo de decisiones y se reporta que fallaron a su favor, por lo que el club lo tiene que reintegrar con efecto inmediato.

América de Cali y la situación con Rodrigo Holgado

En América de Cali no han terminado con el contrato de Rodrigo Holgado, que va hasta diciembre de 2026, debido a que estaban esperando la decisión final de las autoridades deportivas. Eso sí, lo tenían vinculado al club, pero con una licencia no remunerada.

Se reportó que el club estaba buscando una compensación económica por parte de la Federación de Malasia y así poder rescindir el contrato, siempre y cuando la sanción se mantuviera en firme. Ahora, deben tomar decisiones con el futuro de este jugador.

De momento, no se conoce si va a ser tenido en cuenta, pero lo cierto es que el equipo cuenta con los cupos ante Dimayor para poder inscribirlo. Se espera que en las próximas horas el club comunique su decisión de manera oficial.

¿Se acaba la búsqueda de un '9' en América?

Lo que se conoce es que los directivos estaban buscando dos centrodelanteros para reforzar su nómina. Ahora, con Holgado estando disponible, podrían dejar sus esfuerzos en un solo jugador, considerando que Holgado fue importante en su momento.

El último partido de este jugador con la camiseta de América fue el 24 de septiembre de 2025 en un triunfo por 2-0 ante Deportivo Pasto. Desde la suspensión se perdió 20 partidos oficiales, sumado a que no podía entrenarse a la par de sus compañeros, así que la falta de ritmo sería un factor determinante.