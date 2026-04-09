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América sacó un importante empate en Ecuador: vea el gol de la igualdad

América de Cali igualó 1-1 frente a Macará de Ecuador y sumó su primer punto en la Copa Sudamericana.

América
Foto: @AmericadeCali

Noticias RCN

abril 09 de 2026
09:28 p. m.
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América de Cali comenzó con pie firme su camino en la Copa Sudamericana 2026 al rescatar un valioso empate 1-1 en su visita a Macará de Ecuador, en compromiso correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos. El conjunto escarlata, dirigido por David González, supo reponerse a un arranque adverso y terminó sumando un punto importante en el estadio Bellavista de Ambato, un escenario siempre complejo por la altura y la presión del local.

El cuadro vallecaucano se vio sorprendido en los primeros minutos del encuentro, cuando el equipo ecuatoriano logró ponerse en ventaja antes del cuarto de hora, aprovechando una desconcentración defensiva que silenció por un momento la ilusión americana. Sin embargo, lejos de caerse anímicamente, el conjunto colombiano mostró carácter y respuesta inmediata para volver a meterse en el partido.

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La reacción llegó sobre el minuto 25, cuando Jorge Valencia apareció con oportunismo dentro del área para firmar el 1-1 y devolverle tranquilidad a los escarlatas. El tanto cambió el desarrollo del juego, permitiendo que América ganara confianza y manejara mejor la posesión frente a un rival que intentó sostener la intensidad en casa.

Reacción a tiempo y punto valioso en la altura

Después del empate, el equipo de David González entendió mejor las exigencias del compromiso. América apostó por el orden táctico, cerró espacios en la mitad del campo y evitó que Macará encontrara profundidad por las bandas, uno de los principales recursos del club ecuatoriano.

En la segunda parte, el cuadro colombiano tuvo que exigirse en defensa ante varios intentos del local, que buscó aprovechar el envión de su gente para quedarse con la victoria. Aun así, la zaga americana respondió con firmeza y el equipo mostró madurez para sostener el resultado hasta el pitazo final, llevándose un punto que puede ser determinante en la pelea por la clasificación.

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Con este resultado, América suma su primer punto en el Grupo A y mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del certamen continental. Más allá de no haber conseguido la victoria, el balance es positivo por el contexto del partido y por tratarse de un debut en condición de visitante.

Ahora, el equipo rojo cambiará rápidamente el foco para preparar su siguiente salida internacional, en la que tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en casa. En la próxima jornada, los escarlatas recibirán en el estadio Pascual Guerrero a Alianza Atlético de Perú, en un compromiso que ya empieza a perfilarse como clave para asumir el liderato del grupo.

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El empate en Ecuador deja buenas sensaciones por la capacidad de reacción y confirma que América quiere ser protagonista en esta edición de la Sudamericana.

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