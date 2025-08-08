CANAL RCN
¿Se aplaza el clásico? Autoridades de Bogotá piden posponer el Santa Fe vs. Millonarios

El clásico entre Santa Fe y Millonarios en riesgo: piden a la Dimayor aplazar el partido. ¿Por qué?

Santa Fe vs. Millonarios podría aplazarse por disturbios Movistar
Foto: Dimayor

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
01:56 p. m.
La violencia en el fútbol bogotano escaló de tal forma que ahora parece que alterará el calendario deportivo de la capital.

La batalla campal que se desató en las afueras del Movistar Arena, donde hinchas de Santa Fe y Millonarios protagonizaron un enfrentamiento que terminó en tragedia, ha generado una serie de peticiones para posponer los próximos encuentros entre ambos equipos.

En una decisión que busca evitar nuevos incidentes, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, solicitó a la Dimayor el aplazamiento del clásico capitalino de la Liga Betplay y del partido por la Liga Femenina, programados para los próximos días.

Los graves disturbios, que ocurrieron en la previa del concierto de la banda Damas Gratis, provocaron el pánico entre los asistentes, la cancelación del evento y, lo más lamentable, la muerte de una persona.

Ante esta situación, el secretario de Gobierno utilizó sus redes sociales para manifestar la necesidad de "desescalar las condiciones de conflictividad" en la ciudad.

En su mensaje, Quintero Ardila pidió a la Dimayor reconsiderar las fechas de ambos partidos, argumentando que la ciudad y los verdaderos aficionados merecen un fútbol en paz.

Solicitud de aplazamiento Santa Fe vs Millonarios por disturbios en el Movistar

La solicitud de aplazamiento del clásico capitalino puso en vilo a la organización del fútbol profesional colombiano. El encuentro masculino y el de la Liga Femenina se encuentran en suspenso a la espera de una respuesta oficial.

La Dimayor, en las próximas horas, deberá evaluar el pedido de las autoridades de Bogotá y tomar una decisión que garantice la seguridad de los jugadores y de los asistentes.

La solicitud de aplazamiento del clásico capitalino no es solo una medida de precaución, sino un llamado urgente a la reflexión sobre la violencia que rodea al deporte en la ciudad.

Este trágico evento ha puesto de manifiesto la necesidad de tomar medidas drásticas para evitar que la pasión por el fútbol se convierta en una excusa para la barbarie y el dolor.

