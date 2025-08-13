CANAL RCN
Deportes

¿Cuándo será la vuelta de Nacional-Sao Paulo en Brasil por Copa Libertadores?

Atlético Nacional no logró sacar ventaja frente a Sao Paulo en Medellín y ahora deberá ir a buscar la victoria en territorio brasileño.

Nacional
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
02:52 p. m.
Atlético Nacional dejó escapar una gran oportunidad en el Atanasio Girardot al empatar sin goles frente a São Paulo en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto antioqueño fue amplio dominador, generó las ocasiones más claras e incluso tuvo dos penales para abrir el marcador, pero Edwin Cardona no pudo concretar y el duelo quedó abierto para la definición en Brasil.

El partido disputado en Medellín dejó sensaciones encontradas: por un lado, la solidez del equipo verdolaga, que controló a un rival de jerarquía internacional; por el otro, la frustración de no haber podido reflejar ese dominio en el marcador. La llave ahora se traslada a territorio brasileño, donde el escenario promete ser mucho más exigente.

Nacional dominó, pero no logró romper el cero

Desde el arranque, Atlético Nacional tomó la iniciativa, presionó alto y obligó al equipo paulista a replegarse. Las llegadas claras no tardaron en aparecer, pero la falta de puntería fue determinante. Cardona desperdició dos cobros desde el punto penal que habrían significado una ventaja crucial de cara a la vuelta.

A pesar de las fallas, el cuadro antioqueño mostró un funcionamiento sólido: orden defensivo, buen manejo del balón y sociedades ofensivas que generaron peligro constante. Sin embargo, el gol se negó una y otra vez, dejando la sensación de que se perdió una ocasión inmejorable para encaminar la clasificación.

La serie se define en el Morumbí

La revancha se jugará el martes 19 de agosto a las 7:30 p.m. (hora colombiana) en el estadio Morumbí, un escenario donde São Paulo suele hacerse fuerte. Para avanzar a los cuartos de final, Nacional necesitará exhibir la misma intensidad y calidad de juego, pero con mayor efectividad.

El equipo dirigido por Javier Gandolfi sabe que no hay margen de error: deberá combinar jerarquía, personalidad y eficacia para imponerse en suelo brasileño y seguir soñando con la Copa Libertadores.

