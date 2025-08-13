Edwin Cardona explota tras fallar dos penales con Nacional en Libertadores: dura crítica a la prensa

Atlético Nacional vivió una noche amarga en la Copa Libertadores. En el duelo de ida por los octavos de final ante Sao Paulo, el equipo paisa empató 0-0 en el estadio Atanasio Girardot, pero el protagonismo se lo llevó Edwin Cardona, quien falló dos penaltis.

La serie se definirá el próximo martes en el estadio Morumbi, donde el vencedor se medirá al campeón defensor, Botafogo, o a Liga de Quito (Ecuador).

“Pocos tienen el carácter”: Edwin Cardona

El primer penal llegó en el minuto 10', luego de una mano de Nahuel Ferraresi en el área. Cardona eligió un remate bajo que se fue rozando el palo izquierdo del portero Rafael.

Entre tanto, la segunda oportunidad apareció en el minuto 66', tras otra falta de Ferraresi, pero esta vez el guardameta brasileño adivinó el disparo y atajó el balón.

Visiblemente afectado, el volante fue sustituido y, al finalizar el compromiso, habló en zona mixta. “Pocos tienen el carácter de lo que hice. Ya son decisiones que uno toma dentro del juego y pedirle disculpas al equipo, la hinchada, porque queríamos irnos ganadores. Así es el fútbol... hoy fuimos superiores y por qué no hacerlo allá. Dios quiera podamos revertir la situación. Lloverán críticas y me dirán lo que quieran, y estoy para asumirlas”, expresó.

Críticas a la prensa y defensa a Atlético Nacional

Cardona no solo asumió la responsabilidad por los penaltis fallados, sino que también aprovechó para enviar un mensaje contundente a la prensa colombiana.

“Uno como jugador le duele que la misma prensa colombiana nos venga a tirar a nosotros en vez de apoyarnos... Yo creo que hoy hicimos una gran labor, desde adelante, marcando, corriendo. Siempre hablan antes y siempre del equipo contrario. Yo quiero saber cuántas veces nos patearon. A uno le duele y bueno”, señaló.

El mediocampista recordó incluso las críticas que recibió Luis Díaz tras su traspaso al Bayern Múnich: “Hasta hablaron de Lucho (Díaz), diciendo la prensa que no valía eso. Tenemos que a veces medir lo que hablamos porque nos tiraron mucho y hoy fuimos superiores ante un gran equipo. Esperamos traer la victoria el martes”.

Con un empate que deja la llave abierta, Nacional deberá buscar la clasificación en Brasil, con la esperanza de que la revancha sirva para transformar las críticas en aplausos.