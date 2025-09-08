CANAL RCN
Deportes

Atlético Bucaramanga hizo respetar la casa y derrotó a Independiente Santa Fe: vea los goles

Atlético Bucaramanga le ganó a Santa Fe y le quitó el invicto al reciente campeón del FPC. Vea los goles.

Bucaramanga derrotó a Independiente Santa Fe.
Foto: Atlético Bucaramanga

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
10:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un emocionante partido disputado en el estadio Américo Montanini, Atlético Bucaramanga se impuso 2-1 a Independiente Santa Fe, rompiendo la racha de invicto del actual campeón del fútbol colombiano.

Andrés Llinás se pronunció tras ser operado: el defensor lució con mítica camiseta
RELACIONADO

Andrés Llinás se pronunció tras ser operado: el defensor lució con mítica camiseta

Con un doblete del delantero argentino Luciano Pons, los 'leopardos' vencieron a los 'cardenales' y le propinaron su primera derrota en el semestre, en un encuentro correspondiente a la jornada 6 de la Liga BetPlay II-2025.

Atlético Bucaramanga venció a Independiente Santa Fe

A pesar de que el 'león' bogotano salió con una buena dinámica y abrió el marcador al minuto 10 con un gol de Omar Fernández Frásica, la reacción del equipo local fue contundente.

Bucaramanga, que se reacomodó en el terreno de juego, encontró el empate al minuto 31 con un certero cabezazo de Luciano Pons. Con este gol, el delantero argentino se consolidó como el nuevo goleador del campeonato.

Luciano Pons, el héroe de Bucaramanga ante Independiente Santa Fe

La segunda parte del partido fue dominada por el Bucaramanga, que aprovechó los errores defensivos del rival para generar peligro constante.

Atlético Nacional goleó a Alianza FC con debut goleador de Facundo Batista: vea los goles
RELACIONADO

Atlético Nacional goleó a Alianza FC con debut goleador de Facundo Batista: vea los goles

El gol de la victoria llegó al minuto 81, cuando el árbitro pitó un penalti a favor del equipo local por una mano en el área. Luciano Pons no dudó desde el punto blanco y selló el 2-1 definitivo, dándole la victoria a su equipo y así cantar la victoria definitiva en casa frente al actual campeón del fútbol colombiano.

De esta manera, Atlético Bucaramanga venció a Santa Fe en un partido donde demostró un gran carácter y un fútbol ofensivo.

¡América no arranca! El Tolima lo derrotó en casa y lo dejó en la zona baja de la tabla: vea el gol
RELACIONADO

¡América no arranca! El Tolima lo derrotó en casa y lo dejó en la zona baja de la tabla: vea el gol

La derrota fue un duro golpe para los 'cardenales', que llegaron al encuentro con una racha de nueve partidos sin perder, contando el remate de la Liga I. Por su parte, el 'leopardo' se afianza en su casa y demuestra que es un rival a tener en cuenta en el torneo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

andres llinas

Andrés Llinás se pronunció tras ser operado: el defensor lució con mítica camiseta

América de Cali

¡América no arranca! El Tolima lo derrotó en casa y lo dejó en la zona baja de la tabla: vea el gol

Millonarios

¡Hinchas de Millonarios se ilusionan! El gigante inversor que puso sus ojos en el 'embajador'

Otras Noticias

Becas

Becas 2025: universidad ofrece descuentos de hasta 63% en matrícula para pregrado y posgrado

La convocatoria aplica para programas virtuales y presenciales, y está dirigida a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en todo el país.

Florida

Florida prepara su segundo centro de detención para migrantes

El gobernador Ron DeSantis dijo que su estado está “listo, dispuesto y capaz” para recibir más migrantes irregulares.

UNGRD

Karen Manrique habría sido la encargada de definir a congresistas que se beneficiarían con contratos de la UNGRD

Astrología

La preocupante predicción de Mhoni Vidente para el 13 y 21 de agosto: ¿Qué pasará?

Enfermedades

Más de 1,5 millones de colombianos han sufrido diarrea aguda este año, según informe