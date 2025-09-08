Atlético Bucaramanga hizo respetar la casa y derrotó a Independiente Santa Fe: vea los goles

En un emocionante partido disputado en el estadio Américo Montanini, Atlético Bucaramanga se impuso 2-1 a Independiente Santa Fe, rompiendo la racha de invicto del actual campeón del fútbol colombiano.

Con un doblete del delantero argentino Luciano Pons, los 'leopardos' vencieron a los 'cardenales' y le propinaron su primera derrota en el semestre, en un encuentro correspondiente a la jornada 6 de la Liga BetPlay II-2025.

Atlético Bucaramanga venció a Independiente Santa Fe

A pesar de que el 'león' bogotano salió con una buena dinámica y abrió el marcador al minuto 10 con un gol de Omar Fernández Frásica, la reacción del equipo local fue contundente.

Bucaramanga, que se reacomodó en el terreno de juego, encontró el empate al minuto 31 con un certero cabezazo de Luciano Pons. Con este gol, el delantero argentino se consolidó como el nuevo goleador del campeonato.

Luciano Pons, el héroe de Bucaramanga ante Independiente Santa Fe

La segunda parte del partido fue dominada por el Bucaramanga, que aprovechó los errores defensivos del rival para generar peligro constante.

El gol de la victoria llegó al minuto 81, cuando el árbitro pitó un penalti a favor del equipo local por una mano en el área. Luciano Pons no dudó desde el punto blanco y selló el 2-1 definitivo, dándole la victoria a su equipo y así cantar la victoria definitiva en casa frente al actual campeón del fútbol colombiano.

De esta manera, Atlético Bucaramanga venció a Santa Fe en un partido donde demostró un gran carácter y un fútbol ofensivo.

La derrota fue un duro golpe para los 'cardenales', que llegaron al encuentro con una racha de nueve partidos sin perder, contando el remate de la Liga I. Por su parte, el 'leopardo' se afianza en su casa y demuestra que es un rival a tener en cuenta en el torneo.