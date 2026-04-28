Revelaron el plan de Universitario de Perú para llevarse a Bustos

El interés de Universitario de Perú por Fabián Bustos crece, mientras el técnico de Millonarios enfrenta duelos decisivos en la Liga BetPlay y Copa Sudamericana.

El posible movimiento se daría en los próximos días si el panorama deportivo del conjunto azul no mejora.

¿Por qué Universitario quiere a Fabián Bustos?

Según versiones del entorno deportivo y lo señalado por el analista Carlos Antonio Vélez, Universitario de Deportes analiza seriamente la opción de fichar a Fabián Bustos.

El interés no es nuevo. Bustos ya dirigió al club peruano y logró consolidar un proyecto competitivo, incluso con título de liga, lo que fortaleció su perfil dentro de la institución.

Desde Perú consideran que el contexto actual podría abrir una ventana de oportunidad, especialmente si el proceso del técnico en Millonarios sufre un golpe en el corto plazo. Por lo tanto, esperan que esta noche pierda ante São Paulo en El Campín y quede eliminado de la Liga BetPlay I-2026.

¿Qué tiene que pasar para que Bustos salga de Millonarios?

El escenario depende directamente de los resultados inmediatos. Si Millonarios no logra un buen resultado ante São Paulo en Copa Sudamericana y queda eliminado en la última fecha de la Liga BetPlay, el club peruano activaría su plan para intentar su contratación.

Aun así, la operación no es sencilla. Bustos cuenta con una cláusula de salida elevada, lo que obligaría a Universitario a hacer una inversión importante si quiere concretar el fichaje.

En paralelo, el equipo bogotano enfrenta presión deportiva en ambas competencias, lo que convierte los próximos partidos en determinantes no solo para la clasificación, sino también para la continuidad del cuerpo técnico.

El interés desde Perú se mantiene activo mientras se definen estos resultados, lo que deja abierto el futuro del entrenador argentino.

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El caso de Fabián Bustos con Universitario seguirá ligado a lo que ocurra con Millonarios en los próximos días, en una definición que puede impactar tanto el proyecto azul como el mercado de entrenadores.