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Atlético Nacional confirma el regreso de Franco Armani con emotivo video: ¿Por cuánto tiempo firmó?

Atlético Nacional confirmó oficialmente el regreso de Franco Armani con un emotivo video. Conozca por cuánto tiempo firmó el histórico arquero y cómo fue su presentación como nuevo refuerzo verdolaga.

Franco Armani regresa a Atlético Nacional
Foto: captura de pantalla video

Noticias RCN

julio 16 de 2026
03:35 p. m.
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La espera terminó para la hinchada verdolaga. Franco Armani fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Atlético Nacional, club al que regresa luego de cerrar un exitoso ciclo con River Plate y tras convertirse en campeón del mundo con la Selección Argentina en Catar 2022.

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El conjunto antioqueño confirmó la noticia con un emotivo video y un comunicado en el que le dio la bienvenida a uno de los máximos ídolos de su historia. El experimentado arquero vuelve a Medellín con el reto de liderar nuevamente al equipo en los torneos locales e internacionales.

El emotivo mensaje con el que Nacional anunció a Franco Armani

Atlético Nacional hizo oficial el regreso del arquero con un mensaje que recordó su exitoso paso entre 2010 y 2017.

"Hay historias que nunca terminan. Hoy, Atlético Nacional recibe nuevamente a uno de los más grandes ídolos de su historia".

El club destacó que, tras superar los exámenes médicos y firmar su nuevo contrato, Armani vuelve a la institución donde construyó una leyenda.

Durante su primera etapa disputó 249 partidos, consiguió 108 vallas invictas y alcanzó el récord de 1.046 minutos sin recibir gol. Además, levantó 13 títulos, entre ellos seis ligas colombianas, tres Copas Colombia, dos Superligas, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

Nacional también recordó que, tras su salida, el guardameta siguió ampliando su palmarés con River Plate y la Selección Argentina, con la que conquistó el Mundial de Catar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.

¿Por cuánto tiempo firmó Franco Armani?

Aunque Atlético Nacional no reveló oficialmente la duración del contrato en el comunicado de presentación, diferentes versiones cercanas a la negociación señalan que Franco Armani firmó por un año, con la posibilidad de extender su vínculo mediante una opción de prórroga.

Con este acuerdo, el arquero de 39 años volverá a defender el arco verdolaga en una temporada en la que Nacional buscará protagonismo tanto en la Liga BetPlay como en las competencias internacionales.

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