Atlético Nacional confirma el regreso de Franco Armani con emotivo video: ¿Por cuánto tiempo firmó?

La espera terminó para la hinchada verdolaga. Franco Armani fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Atlético Nacional, club al que regresa luego de cerrar un exitoso ciclo con River Plate y tras convertirse en campeón del mundo con la Selección Argentina en Catar 2022.

El conjunto antioqueño confirmó la noticia con un emotivo video y un comunicado en el que le dio la bienvenida a uno de los máximos ídolos de su historia. El experimentado arquero vuelve a Medellín con el reto de liderar nuevamente al equipo en los torneos locales e internacionales.

El emotivo mensaje con el que Nacional anunció a Franco Armani

Atlético Nacional hizo oficial el regreso del arquero con un mensaje que recordó su exitoso paso entre 2010 y 2017.

"Hay historias que nunca terminan. Hoy, Atlético Nacional recibe nuevamente a uno de los más grandes ídolos de su historia".

El club destacó que, tras superar los exámenes médicos y firmar su nuevo contrato, Armani vuelve a la institución donde construyó una leyenda.

Durante su primera etapa disputó 249 partidos, consiguió 108 vallas invictas y alcanzó el récord de 1.046 minutos sin recibir gol. Además, levantó 13 títulos, entre ellos seis ligas colombianas, tres Copas Colombia, dos Superligas, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

Nacional también recordó que, tras su salida, el guardameta siguió ampliando su palmarés con River Plate y la Selección Argentina, con la que conquistó el Mundial de Catar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.

¿Por cuánto tiempo firmó Franco Armani?

Aunque Atlético Nacional no reveló oficialmente la duración del contrato en el comunicado de presentación, diferentes versiones cercanas a la negociación señalan que Franco Armani firmó por un año, con la posibilidad de extender su vínculo mediante una opción de prórroga.

Con este acuerdo, el arquero de 39 años volverá a defender el arco verdolaga en una temporada en la que Nacional buscará protagonismo tanto en la Liga BetPlay como en las competencias internacionales.