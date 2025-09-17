OFICIAL| Dimayor anunció drástica decisión tras el error de Atlético Nacional con los cuatro extranjeros

Atlético Nacional cometió un error el pasado 13 de septiembre de 2025, en su partido vs. Atlético Bucaramanga, y el equipo 'leopardo', a pesar de que ganó 0-1 en los 90 minutos, instauró la demanda.

En el segundo tiempo, en el minuto 73, ingresó Billy Arce y Atlético Nacional quedó con los cuatro extranjeros en el terreno de juego, lo cual está prohibido en el reglamento de la Liga BetPlay II 2025.

El error fue advertido por Leonel Álvarez de inmediato y así lo comunicó en la rueda de prensa. Además, Javier Gandolfi también admitió que se equivocó.

En consecuencia, la Dimayor ya resolvió la demanda y anunció decisiones deportivas y económicas drásticas para Atlético Nacional. ¿Cuáles fueron?

Estas son las contundentes decisiones que tomó la Dimayor tras el error de Atlético Nacional con la alineación de los extranjeros

La Dimayor analizó la denuncia presentada por el Atlético Bucaramanga y advirtió el error de Atlético Nacional.

"Al revisar el contenido de las pruebas que obran en el expediente, se constató que para la fecha en la que se desarrolló el partido, léase 13 de septiembre de 2025, el Club Atlético Nacional S.A. permitió la participación en el terreno de juego de los siguientes jugadores: Camilo Cándido (Uruguay) y Juan Francisco Bauzá (Argentina) como titulares. Al inicio del segundo tiempo, en el minuto 46, ingresó Facundo Batista (Argentina) y al minuto 73 ingresó Billy Arce (Ecuador)", expuso la Dimayor.

Fue así como se determinó que Atlético Nacional tendrá que pagar una multa de más de 28 millones de pesos y, además, perderá 0-3 su partido vs. Atlético Bucaramanga.

"Se resuelve sancionar al Club Atlético Nacional S.A. con derrota por retirada o renuncia y multa de veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000), tras cumplirse los presupuestos fácticos y jurídicos", detalló la Dimayor.

"En consecuencia de lo anterior, el marcador final del partido disputado por la fecha 11 de la Liga BetPlay II 2025 será 0-3 en favor del Atlético Bucaramanga S.A. conforme al artículo 34 del CDU de la FCF", concluyó.

¿Cuánto tiempo tiene Atlético Nacional para pagar la multa económica ante la Dimayor?

De acuerdo con lo que está estipulado en el comunicado de la Dimayor, Atlético Nacional tiene un plazo máximo de 20 días para cancelar el valor total.

RELACIONADO Atlético Nacional confirmó la salida de Javier Gandolfi y reveló quién será su reemplazo

En caso de no hacerlo, no solo quedaría inhabilitado, sino que también habría pérdida de puntos.