CANAL RCN
Deportes

OFICIAL| Dimayor anunció drástica decisión tras el error de Atlético Nacional con los cuatro extranjeros

La Dimayor, a través de un comunicado, explicó cómo procederá tras el error de Atlético Nacional vs. Bucaramanga.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
07:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional cometió un error el pasado 13 de septiembre de 2025, en su partido vs. Atlético Bucaramanga, y el equipo 'leopardo', a pesar de que ganó 0-1 en los 90 minutos, instauró la demanda.

En el segundo tiempo, en el minuto 73, ingresó Billy Arce y Atlético Nacional quedó con los cuatro extranjeros en el terreno de juego, lo cual está prohibido en el reglamento de la Liga BetPlay II 2025.

Jugador de Atlético Nacional rompió el silencio tras el error con los cuatro extranjeros: esto dijo
RELACIONADO

Jugador de Atlético Nacional rompió el silencio tras el error con los cuatro extranjeros: esto dijo

El error fue advertido por Leonel Álvarez de inmediato y así lo comunicó en la rueda de prensa. Además, Javier Gandolfi también admitió que se equivocó.

En consecuencia, la Dimayor ya resolvió la demanda y anunció decisiones deportivas y económicas drásticas para Atlético Nacional. ¿Cuáles fueron?

Estas son las contundentes decisiones que tomó la Dimayor tras el error de Atlético Nacional con la alineación de los extranjeros

La Dimayor analizó la denuncia presentada por el Atlético Bucaramanga y advirtió el error de Atlético Nacional.

"Al revisar el contenido de las pruebas que obran en el expediente, se constató que para la fecha en la que se desarrolló el partido, léase 13 de septiembre de 2025, el Club Atlético Nacional S.A. permitió la participación en el terreno de juego de los siguientes jugadores: Camilo Cándido (Uruguay) y Juan Francisco Bauzá (Argentina) como titulares. Al inicio del segundo tiempo, en el minuto 46, ingresó Facundo Batista (Argentina) y al minuto 73 ingresó Billy Arce (Ecuador)", expuso la Dimayor.

Fue así como se determinó que Atlético Nacional tendrá que pagar una multa de más de 28 millones de pesos y, además, perderá 0-3 su partido vs. Atlético Bucaramanga.

"Se resuelve sancionar al Club Atlético Nacional S.A. con derrota por retirada o renuncia y multa de veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000), tras cumplirse los presupuestos fácticos y jurídicos", detalló la Dimayor.

"En consecuencia de lo anterior, el marcador final del partido disputado por la fecha 11 de la Liga BetPlay II 2025 será 0-3 en favor del Atlético Bucaramanga S.A. conforme al artículo 34 del CDU de la FCF", concluyó.

¿Cuánto tiempo tiene Atlético Nacional para pagar la multa económica ante la Dimayor?

De acuerdo con lo que está estipulado en el comunicado de la Dimayor, Atlético Nacional tiene un plazo máximo de 20 días para cancelar el valor total.

Atlético Nacional confirmó la salida de Javier Gandolfi y reveló quién será su reemplazo
RELACIONADO

Atlético Nacional confirmó la salida de Javier Gandolfi y reveló quién será su reemplazo

En caso de no hacerlo, no solo quedaría inhabilitado, sino que también habría pérdida de puntos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América de Cali

¿América de Cali debe premios económicos a sus jugadores? Se rompió el silencio

Champions League

Partidazos de la Champions League para este miércoles 17 de septiembre

Hernán Torres

¿Hernán Torres pidió fichajes en rueda de prensa?: “No nos alcanza”

Otras Noticias

Asesinatos en Colombia

Capturan a dos sujetos que apuñalaron hasta la muerte a un hombre de 41 años en Soacha

Los detenidos atacaron de manera violenta a la víctima de 41 años en el barrio San Marcos de la comuna 6.

Dólar

Notable y contundente cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 17 de septiembre de 2025

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 17 de septiembre de 2025.

Estados Unidos

Escalofriante: filtran los mensajes que el presunto asesino de Charlie Kirk envió tras el crimen

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 17 de septiembre de 2025

Alimentos

Propiedades de las alcaparras: un tesoro nutricional para la salud