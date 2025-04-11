Alfredo Morelos rompió el silencio y habló de frente sobre su salida de Atlético Nacional

El futuro de Alfredo Morelos sigue siendo uno de los temas más comentados en el entorno de Atlético Nacional. El delantero cordobés, quien se ha convertido en una de las principales figuras del conjunto verdolaga durante la temporada, habló con claridad sobre su deseo de continuar en el club más allá del presente año. Sin embargo, la situación contractual del jugador complica el panorama, pues su pase pertenece a Santos de Brasil y su préstamo con el equipo paisa vence en diciembre de 2025.

Para que Nacional asegure su permanencia definitiva, deberá renegociar con el club brasileño o adquirir el 100 % de sus derechos deportivos, cuyo valor ronda los 2 millones de dólares. Un monto significativo que podría convertirse en el principal obstáculo para concretar la continuidad del atacante.

“Mi familia está feliz y yo también lo estoy”

Tras el duelo ante América de Cali por Copa Colombia, Morelos habló en rueda de prensa y dejó ver su compromiso con el equipo antioqueño. “Estamos en conversación. Toca hablar con el presi, con Gustavo y con mi empresario, que está en España. Es difícil comunicarnos, pero tenemos tiempo todavía”, explicó el delantero.

El jugador, además, fue enfático en resaltar su cariño por el club y su entorno: “Las ganas están, como siempre he dicho, de quedarme acá. Mi familia está feliz, yo soy feliz, y uno donde es feliz tiene que estar. Lo más importante es que estoy motivado, jugando, marcando goles y ayudando a mi equipo. Eso es lo más lindo”.

Estas palabras fueron bien recibidas por la hinchada verdolaga, que ha respaldado al atacante desde su llegada y pide su continuidad para el próximo año.

Nacional busca mantener a su goleador

Desde la directiva de Atlético Nacional también existe el deseo de retener a Morelos, quien se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y el cariño del público con sus goles y liderazgo dentro del vestuario. Sin embargo, las conversaciones con Santos aún están en una etapa preliminar, y el aspecto económico jugará un papel determinante.

“Estamos hablando. El presi me pregunta si ya hablé con mi empresario, pero estamos en eso. Cuando todo se dé, lo van a saber de la mejor manera”, concluyó el delantero.

El deseo de Morelos es claro: seguir vistiendo de verde. Ahora será tarea de la dirigencia encontrar la fórmula para que el ídolo continúe siendo una pieza fundamental del ataque verdolaga en 2026.