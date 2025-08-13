CANAL RCN
Identificaron hincha que inició los desmanes en el Atanasio Girardot en duelo Nacional vs. Sao Paulo

Este miércoles se dio a conocer la identidad de este seguidor.

Pelea hinchas de Atlético Nacional vs. Sao Paulo
Fotos: capturas de pantalla redes sociales.

agosto 13 de 2025
07:23 p. m.
La ciudad de Medellín se vio empañada por la violencia después de que el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y São Paulo culminara en una batalla campal en las tribunas del estadio Atanasio Girardot.

Lo que debía ser una fiesta deportiva, con un encuentro de alto voltaje que terminó en un empate sin goles, se transformó en un lamentable episodio de desmanes que ha generado la indignación de la opinión pública y de las autoridades locales.

¿Cuándo será la vuelta de Nacional-Sao Paulo en Brasil por Copa Libertadores?
El encuentro, disputado la noche del martes 12 de agosto de 2025, mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos, especialmente por la dramática actuación del mediocampista de Nacional, Edwin Cardona, quien falló dos penales.

Sin embargo, toda la tensión y emoción del juego se desbordó en los minutos finales, cuando un enfrentamiento entre un grupo de hinchas de Atlético Nacional y los aficionados brasileños, ubicados en la tribuna norte, escaló a una pelea generalizada con puños y patadas.

Este fue el hincha que inició los desmanes entre Nacional y São Paulo

Gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional y a la eficiencia de las cámaras de seguridad del estadio, las autoridades lograron identificar y detener al principal responsable de los disturbios. Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, fue quien reveló la identidad del individuo a través de sus redes sociales.

Se trata de Allan Aquino de Souza, un hincha del São Paulo que, según los informes, fue quien inició la trifulca en la tribuna. En un intento por evadir a la justicia, Aquino de Souza intentó cambiarse de camiseta y esconderse entre la multitud. Sin embargo, su plan fracasó.

Edwin Cardona explota tras fallar dos penales con Nacional en Libertadores: dura crítica a la prensa
Villa Mejía, en una declaración contundente, advirtió a los aficionados visitantes que “no crean que van a venir a Medellín a empañar la fiesta y la cultura del fútbol y que nada les va a pasar, porque con autoridad les vamos a demostrar que están muy equivocados”.

El funcionario detalló que el hincha brasileño fue individualizado y, tras su detención, se le impuso un comparendo y se iniciaron los trámites para su deportación inmediata a Brasil. Además, se le prohibirá el ingreso al país en el futuro, enviando un mensaje claro de que la violencia en los escenarios deportivos no será tolerada.

 

 

 

