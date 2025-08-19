CANAL RCN
El millonario premio que recibiría Atlético Nacional si elimina a Sao Paulo en la Copa Libertadores

Atlético Nacional busca la clasificación ante Sao Paulo en la Copa Libertadores, con la ilusión de avanzar a cuartos y asegurarse un premio de 1,7 millones de dólares.

Nacional
agosto 19 de 2025
04:20 p. m.
Atlético Nacional afronta un reto histórico en la Copa Libertadores 2025. Este martes 19 de agosto, el equipo colombiano visitará el estadio Morumbí para enfrentar a Sao Paulo, en el partido de vuelta de los octavos de final.

Tras empatar 0-0 en Medellín, los dirigidos por Javier Gandolfi sueñan con dar la sorpresa en Brasil y avanzar a la siguiente fase.

Más allá del desafío deportivo, el compromiso tiene un componente económico de gran peso. Los premios que entrega la Conmebol en cada ronda hacen que la clasificación sea un salvavidas financiero clave para los equipos que luchan en el torneo.

Lo que ha ganado Nacional hasta ahora en la Libertadores

Durante la fase de grupos, Atlético Nacional aseguró ingresos importantes. La Conmebol entrega 1 millón de dólares por cada partido de local, lo que en total representó 3 millones para el club paisa. A esto se suman 990.000 dólares por las tres victorias obtenidas (330.000 por cada triunfo) en grupos.

Adicionalmente, el equipo recibió 1,250.000 dólares por alcanzar los octavos de final, cifra que elevó el acumulado a 5,240.000 dólares hasta el momento. Este dinero significó un respiro para las finanzas de la institución, que además busca fortalecerse de cara a futuras competencias internacionales.

El premio que recibiría si elimina a Sao Paulo

La clasificación a los cuartos de final representa no solo prestigio deportivo, sino también un ingreso económico sustancial. Según la Conmebol, los equipos que logran avanzar a esta fase reciben 1,700.000 dólares adicionales, monto que sería crucial para Nacional.

El pitazo inicial será a las 7:30 p.m. hora colombiana, en un Morumbí que promete un ambiente intenso. Nacional busca la épica y, de lograrla, también un millonario premio.

