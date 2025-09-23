¿Atlético Nacional tendría que ver en la posible salida de Jorge Bava de Santa Fe?

El nombre de Jorge Bava ha sido uno de los más mencionados en la Liga BetPlay 2025, no solo por su trabajo al frente de Independiente Santa Fe, sino también por las dudas en torno a su continuidad. En las últimas horas, el entrenador uruguayo ha despertado el interés de equipos importantes del continente, entre ellos Cerro Porteño y, de manera sorpresiva, Atlético Nacional.

La situación comenzó cuando Cerro Porteño presentó una propuesta formal por Bava, a pesar de que el técnico mantiene contrato vigente con Santa Fe hasta diciembre de este año. Este movimiento encendió las alarmas en la directiva cardenal, que de inmediato reaccionó con una contraoferta para tratar de asegurar su permanencia. Sin embargo, la decisión final aún no se ha tomado, lo que mantiene abierta la novela sobre su futuro.

Atlético Nacional y el interés en Jorge Bava

De acuerdo a la información revelada en 'El Vbar' de Caracol Radio, Atlético Nacional también habría mostrado interés en Jorge Bava como parte de sus planes de reestructuración deportiva.

El conjunto verdolaga, que todavía no define al reemplazo de Javier Gandolfi, tendría acercamientos con el estratega uruguayo pensando en 2026. Aunque no se entregaron detalles sobre las negociaciones, se habla de que la posibilidad existió y reflejó el interés del club paisa por contar con este DT.

Santa Fe busca blindar la continuidad del técnico

Para Santa Fe, la continuidad de Jorge Bava es un tema prioritario. El entrenador ha logrado consolidar un proceso competitivo y su salida representaría un golpe significativo a la planificación deportiva del club. Por esa razón, la dirigencia, encabezada por Eduardo Méndez, ha puesto sobre la mesa una propuesta para que el uruguayo se mantenga al frente del equipo.

El desenlace se conocerá en los próximos días, especialmente después del compromiso ante el Independiente Medellín. Hasta entonces, el futuro de Bava se mantiene en suspenso, con Santa Fe, Cerro Porteño y Atlético Nacional como protagonistas de esta historia que podría cambiar el panorama del fútbol colombiano en 2026.