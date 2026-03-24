CANAL RCN
Deportes

Cruz Azul vs Atlético Nacional: hora y cómo ver el ‘Duelo de Titanes’ en Estados Unidos

Cruz Azul vs Atlético Nacional se juega en Estados Unidos este amistoso internacional. Conozca la hora en Colombia, dónde verlo en vivo y todos los detalles del ‘Duelo de Titanes’ en San José, California.

Atlético Nacional vs. Cruz Azul
Foto: Onetix Live

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
06:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional confirmó un amistoso frente a Cruz Azul de México en territorio estadounidense, un compromiso que ha sido denominado como el “Duelo de Titanes” y que servirá para medir el nivel del club colombiano ante un rival de peso.

Comunicado de Atlético Nacional sobre Nicolás Rodríguez: jugador fue apartado del equipo
RELACIONADO

Comunicado de Atlético Nacional sobre Nicolás Rodríguez: jugador fue apartado del equipo

El encuentro se disputará en San José, California, en el marco de la fecha FIFA, un espacio que los equipos aprovechan para mantener ritmo competitivo. Además, este tipo de eventos permite a los clubes acercarse a su hinchada en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde hay una gran presencia de aficionados.

Hora y dónde ver Cruz Azul vs Atlético Nacional

Atlético Nacional ya se encuentra en territorio estadounidense preparando el compromiso. La delegación arribó a San José, donde ha desarrollado su agenda con entrenamientos y encuentros con hinchas.

🔴 Real Madrid vs. Atlético de Madrid, clásico vital en LaLiga: fecha, hora y canal para ver EN VIVO
RELACIONADO

🔴 Real Madrid vs. Atlético de Madrid, clásico vital en LaLiga: fecha, hora y canal para ver EN VIVO

El partido entre Cruz Azul y Atlético Nacional se jugará a las 7:30 p.m. (hora local), lo que corresponde a las 9:30 p.m. en Colombia. Para quienes deseen seguir el encuentro en vivo, la transmisión estará disponible a través de la plataforma paga “onetixlive.com/envivo”.

Este amistoso genera expectativa no solo por el nivel de ambos equipos, sino por el ambiente que se vivirá en un escenario internacional con presencia de hinchas de ambos clubes.

Nacional busca ritmo y conexión con su hinchada

Más allá del resultado, el compromiso tiene un objetivo claro para Atlético Nacional ques mantener la actividad competitiva durante la pausa y evaluar variantes de cara a los retos que vienen en el calendario.

Atlético Nacional da parte médico oficial de 'Chicho' Arango: confirma fractura, luxación y conmoción cerebral
RELACIONADO

Atlético Nacional da parte médico oficial de 'Chicho' Arango: confirma fractura, luxación y conmoción cerebral

El club también ha aprovechado su presencia en Estados Unidos para fortalecer el vínculo con sus seguidores. En la previa del partido, el equipo realizó una sesión de entrenamiento y tiene programado un “meet and greet” con aficionados, una estrategia que refuerza su proyección internacional.

Tras el partido, la delegación regresará a Colombia en la mañana del jueves, cerrando así una corta pero intensa gira que combina fútbol, cercanía con los hinchas y preparación deportiva.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Mamá de Santiago Castrillón agradeció apoyo de Mackalister Silva: conmovedor mensaje

Copa Sudamericana

Modelo de OnlyFans encendió la previa entre O’Higgins vs. Millonarios en Copa Sudamericana

Atlético Nacional

Comunicado de Atlético Nacional sobre Nicolás Rodríguez: jugador fue apartado del equipo

Otras Noticias

Artistas

Escándalo: famosa cantante del género urbano fue detenida por presunta posesión de armas

Dos armas de fuego habrían sido encontradas por las autoridades en el Lamborghini de la mujer.

Accidente aéreo

Con baldes de agua, habitantes de Puerto Leguízamo apagaron el fuego y rescataron a soldados

Vecinos de Puerto Leguízamo arriesgaron su vida para rescatar a militares del avión Hércules

Subsidios

¿Quiere casa propia en Bogotá? Distrito supera los 27 mil subsidios y prioriza a las mujeres

La casa de los famosos

Radical decisión: estos son los exjugadores que volverán a La Casa de los Famosos

Millonarios

Médico reveló las causas ocultas de muerte súbita en jóvenes deportistas: ¿cuáles son?