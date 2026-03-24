Cruz Azul vs Atlético Nacional: hora y cómo ver el ‘Duelo de Titanes’ en Estados Unidos

Atlético Nacional confirmó un amistoso frente a Cruz Azul de México en territorio estadounidense, un compromiso que ha sido denominado como el “Duelo de Titanes” y que servirá para medir el nivel del club colombiano ante un rival de peso.

El encuentro se disputará en San José, California, en el marco de la fecha FIFA, un espacio que los equipos aprovechan para mantener ritmo competitivo. Además, este tipo de eventos permite a los clubes acercarse a su hinchada en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde hay una gran presencia de aficionados.

Hora y dónde ver Cruz Azul vs Atlético Nacional

Atlético Nacional ya se encuentra en territorio estadounidense preparando el compromiso. La delegación arribó a San José, donde ha desarrollado su agenda con entrenamientos y encuentros con hinchas.

El partido entre Cruz Azul y Atlético Nacional se jugará a las 7:30 p.m. (hora local), lo que corresponde a las 9:30 p.m. en Colombia. Para quienes deseen seguir el encuentro en vivo, la transmisión estará disponible a través de la plataforma paga “onetixlive.com/envivo”.

Este amistoso genera expectativa no solo por el nivel de ambos equipos, sino por el ambiente que se vivirá en un escenario internacional con presencia de hinchas de ambos clubes.

Nacional busca ritmo y conexión con su hinchada

Más allá del resultado, el compromiso tiene un objetivo claro para Atlético Nacional ques mantener la actividad competitiva durante la pausa y evaluar variantes de cara a los retos que vienen en el calendario.

El club también ha aprovechado su presencia en Estados Unidos para fortalecer el vínculo con sus seguidores. En la previa del partido, el equipo realizó una sesión de entrenamiento y tiene programado un “meet and greet” con aficionados, una estrategia que refuerza su proyección internacional.

Tras el partido, la delegación regresará a Colombia en la mañana del jueves, cerrando así una corta pero intensa gira que combina fútbol, cercanía con los hinchas y preparación deportiva.