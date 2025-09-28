CANAL RCN
David González ya palpita su regreso a El Campín y envió mensaje a hinchas de Millonarios

David González le envió un mensaje a los hinchas de Millonarios para su regreso a El Campín.

David González
Foto: @AmericadeCali

septiembre 28 de 2025
10:36 p. m.
El próximo 7 de octubre será una fecha especial para David González, actual técnico del América de Cali, quien volverá al estadio El Campín de Bogotá para enfrentar a Millonarios, el club que dirigió en el primer semestre de 2025. Aunque el antioqueño no podrá estar en la raya por una sanción, sí seguirá el compromiso desde un palco del escenario capitalino.

En la previa del encuentro, González reflexionó sobre su paso por el conjunto embajador, asegurando que guarda un grato recuerdo de su etapa en Bogotá. “Lo que hicimos en el primer semestre fue muy bueno. Nos quedamos afuera en ese último partido con Santa Fe. Sigo convencido que ese segundo gol era falta sobre Stiven Vega”, comentó el estratega, quien también hizo referencia a la salida de figuras claves como Álvaro Montero y Radamel Falcao, que afectaron el rendimiento del equipo.

El impacto de Falcao y la transformación del grupo

González resaltó el papel que tuvo Radamel Falcao en el camerino de Millonarios, no solo en el terreno de juego, sino en la motivación diaria del plantel. “Falcao es un tipo que genera algo en todo el país, genera prestigio y credibilidad. El equipo cambió su manera de entrenar, llegaban más temprano, iban más al gimnasio. El equipo tuvo mayor seguridad”, expresó.

El entrenador comparó esta experiencia con la influencia que Adrián Ramos tiene actualmente en América, destacando que este tipo de líderes potencian el rendimiento colectivo.

Mensaje a los hinchas de Millonarios

Sobre su regreso a El Campín, González aseguró que no hay resentimientos con la afición azul. “No sé qué palco nos irán a dar. La relación con la hinchada, a pesar de lo que pasaba en los 90 minutos, no terminó mal de mi parte. Entendimos que el proceso debía terminar y no guardo rencor”, afirmó.

El clásico entre América y Millonarios se perfila como uno de los partidos más atractivos de la fecha, no solo por el duelo histórico entre ambos clubes, sino por el regreso de González a la capital, esta vez con el reto de sumar puntos para mantener a los escarlatas en la pelea por la clasificación.

