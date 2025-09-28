Barcelona le causó nuevo golpe al Real Madrid en la tabla luego de la goleada del Atleti

El FC Barcelona volvió a demostrar que está dispuesto a defender su corona en la Liga española y este domingo logró una victoria crucial 2-1 ante la Real Sociedad, en un duelo que se disputó en el marco de la séptima jornada del campeonato. El triunfo le permite al equipo de Hansi Flick asumir el liderato del torneo, aprovechando el revés sufrido por el Real Madrid un día antes en el derbi madrileño.

El encuentro en el Estadio Reale Arena no fue sencillo para el conjunto azulgrana. Los locales se adelantaron en el marcador al minuto 31 por intermedio de Álvaro Odriozola, quien definió con precisión para vencer al portero local. Sin embargo, la reacción del Barça fue inmediata y antes del descanso el francés Jules Koundé empató el encuentro con un potente cabezazo tras un tiro de esquina.

Remontada con sello de Lewandowski

En la segunda mitad, el Barcelona mantuvo el control del balón y buscó con paciencia el gol que le diera la victoria. La recompensa llegó en el minuto 59, cuando Robert Lewandowski aprovechó un centro medido de Lamine Yamal para marcar de cabeza el 2-1 definitivo. La anotación del polaco terminó por silenciar a la afición local y selló tres puntos de oro para el cuadro culé.

La reacción del equipo fue celebrada por Hansi Flick, quien destacó la actitud de sus dirigidos para darle vuelta al marcador y no bajar los brazos pese a iniciar en desventaja.

Nuevo líder de la Liga

Con este resultado, Barcelona alcanza los 19 puntos producto de seis victorias y un empate, superando por un punto al Real Madrid, que es segundo con 18 unidades tras caer 5-2 frente al Atlético de Madrid en el derbi capitalino. Los azulgranas toman así el mando de la clasificación y envían un mensaje claro a sus rivales: quieren repetir el título liguero y están dispuestos a luchar hasta el final por mantener la cima.