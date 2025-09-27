CANAL RCN
Deportes

Mastantuono en el ojo del huracán: perdió la calma y calentó el clásico de Madrid

Tensión en el Derbi: Mastantuono perdió la calma y lanzó la pelota a la tribuna del Atlético de Madrid. ¿Gesto antideportivo?

Mastantuono lanzó pelota a la hinchada Atlético Madrid video
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
12:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Clásico de Madrid, que terminó con una contundente victoria 5-2 del Atlético sobre el Real Madrid, dejó un sabor amargo para los 'merengues' no solo por el resultado, sino por un incidente de conducta que generó críticas al cierre del encuentro.

Colombia vs. Arabia Saudita, debut del Mundial sub-20: fecha, hora y TV
RELACIONADO

Colombia vs. Arabia Saudita, debut del Mundial sub-20: fecha, hora y TV

El protagonista fue Franco Mastantuono. El futbolista argentino perdió la calma y en los minutos finales del partido mostró un gesto antideportivo que le valió una amonestación.

El joven de 18 años, que había ingresado para renovar el conjunto blanco, reaccionó de manera impulsiva ante la frustración del marcador, desatando la indignación de la afición local.

El gesto antideportivo de Mastantuono en el debut en el clásico de Madrid

La goleada ya estaba sentenciada en el Metropolitano cuando se produjo la acción polémica. El equipo de Diego Simeone se disponía a reanudar el juego tras una falta cometida por el propio Mastantuono.

En lugar de limitarse a soltar el balón, el talentoso mediocampista optó por impulsarlo con fuerza hacia la grada, impactando directamente en la zona ocupada por los seguidores rojiblancos.

Cristiano Ronaldo cada vez se acerca más a los 1.000 goles: ¿cuántos lleva?
RELACIONADO

Cristiano Ronaldo cada vez se acerca más a los 1.000 goles: ¿cuántos lleva?

La reacción del banquillo rival y de los jugadores en cancha fue inmediata, y el árbitro no dudó en sancionar la conducta mostrándole la tarjeta amarilla al debutante.

Mastantuono en el ojo del huracán por gesto antideportivo

Esta acción ensombreció la participación del talentoso juvenil, quien disputaba su primer clásico español.

Mastantuono había entrado al terreno de juego a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando el partido aún mantenía una diferencia manejable (3-2 a favor del Atlético), con la misión de inyectar frescura al medio campo.

Mostró personalidad al pararse sobre la derecha, pedir la pelota e incluso ejecutar un tiro libre con convicción. Sin embargo, su desempeño pasó a segundo plano debido a la frustrante acción final.

¿Fue gol de Luis Díaz? La celebración del Bayern Múnich que algunos le dan al guajiro y otros no
RELACIONADO

¿Fue gol de Luis Díaz? La celebración del Bayern Múnich que algunos le dan al guajiro y otros no

Aunque el Real Madrid ya se veía superado, la rabia de Franco Mastantuono se canalizó en un acto que contradice los valores de fair play.

El jugador, considerado una de las joyas del futuro, quedó en el centro de la polémica mediática por esta falta de control en el epílogo del derbi.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 8 del Clásico RCN 2025, hoy sábado 27 de septiembre: sígala en directo

Selección Colombia

Colombia vs. Arabia Saudita, debut del Mundial sub-20: fecha, hora y TV

Fútbol

Ramón Jesurún lanzó fulminante dardo a Bogotá y la bajó del bus para ser sede de la Selección Colombia

Otras Noticias

Argentina

En medio de protestas por el asesinato de tres mujeres que fue transmitido en redes, Argentina confirma la captura de un quinto sospechoso

45 personas habrían visto en vivo el triple homicidio de las jóvenes, acusadas de robar estupefacientes a una red de narcotraficantes.

Álvaro Leyva

Excanciller Leyva denuncia a Petro ante Fiscalía de los EE. UU. por "manipular pruebas" para “acusarlo” de un supuesto golpe de estado

Ahora, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tendrá que decidir si abre, o no, un proceso en contra del mandatario colombiano.

Viral

¿Por qué hay mujeres que aceptan ser la amante de un hombre casado? Esto dice la Psicología

Finanzas personales

TransfiYa se transforma por llegada de Bre-B: cambio para usuarios de Bancolombia, Davivienda y más

Corte Constitucional

Corte Constitucional declaró bajo cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos