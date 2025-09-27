Mastantuono en el ojo del huracán: perdió la calma y calentó el clásico de Madrid

El Clásico de Madrid, que terminó con una contundente victoria 5-2 del Atlético sobre el Real Madrid, dejó un sabor amargo para los 'merengues' no solo por el resultado, sino por un incidente de conducta que generó críticas al cierre del encuentro.

El protagonista fue Franco Mastantuono. El futbolista argentino perdió la calma y en los minutos finales del partido mostró un gesto antideportivo que le valió una amonestación.

El joven de 18 años, que había ingresado para renovar el conjunto blanco, reaccionó de manera impulsiva ante la frustración del marcador, desatando la indignación de la afición local.

El gesto antideportivo de Mastantuono en el debut en el clásico de Madrid

La goleada ya estaba sentenciada en el Metropolitano cuando se produjo la acción polémica. El equipo de Diego Simeone se disponía a reanudar el juego tras una falta cometida por el propio Mastantuono.

En lugar de limitarse a soltar el balón, el talentoso mediocampista optó por impulsarlo con fuerza hacia la grada, impactando directamente en la zona ocupada por los seguidores rojiblancos.

La reacción del banquillo rival y de los jugadores en cancha fue inmediata, y el árbitro no dudó en sancionar la conducta mostrándole la tarjeta amarilla al debutante.

Mastantuono en el ojo del huracán por gesto antideportivo

Esta acción ensombreció la participación del talentoso juvenil, quien disputaba su primer clásico español.

Mastantuono había entrado al terreno de juego a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando el partido aún mantenía una diferencia manejable (3-2 a favor del Atlético), con la misión de inyectar frescura al medio campo.

Mostró personalidad al pararse sobre la derecha, pedir la pelota e incluso ejecutar un tiro libre con convicción. Sin embargo, su desempeño pasó a segundo plano debido a la frustrante acción final.

Aunque el Real Madrid ya se veía superado, la rabia de Franco Mastantuono se canalizó en un acto que contradice los valores de fair play.

El jugador, considerado una de las joyas del futuro, quedó en el centro de la polémica mediática por esta falta de control en el epílogo del derbi.