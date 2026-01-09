CANAL RCN
Deportes

Barcelona vs. Real Madrid, final de la Supercopa de España: fecha, hora y canal para ver

Barcelona y Real Madrid se miden en un nuevo Clásico definitivo, esta vez por la Supercopa de España. Prográmese.

Barcelona - Madrid
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 09 de 2026
07:30 a. m.
Barcelona y Real Madrid volverán a encontrarse en el escenario que mejor resume la grandeza del fútbol español: una final. El Clásico más famoso del planeta definirá al campeón de la Supercopa de España y lo hará en un contexto internacional, con miles de espectadores en las tribunas y millones siguiendo cada jugada alrededor del mundo.

El próximo domingo 11 de enero, el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, será testigo de un nuevo capítulo de una rivalidad que no entiende de amistosos ni de instancias menores cuando hay un trofeo en juego.

Ambos equipos llegaron a esta cita decisiva tras superar con autoridad sus respectivos compromisos de semifinales, dejando claro que atraviesan un momento competitivo sólido y que el título no será negociable para ninguno. Más allá del lugar y del carácter internacional del certamen, la final promete intensidad, jerarquía y una carga emocional que trasciende fronteras.

Barcelona impuso su jerarquía con una goleada sin discusión

El conjunto azulgrana fue una auténtica aplanadora en la semifinal frente al Athletic Club. Con un funcionamiento colectivo preciso, una presión alta constante y una notable eficacia de cara al arco, Barcelona no tuvo piedad y firmó un contundente 5-0 que le permitió sellar su clasificación sin sobresaltos. Desde los primeros minutos dejó claro que no estaba dispuesto a especular y que la Supercopa es uno de los objetivos marcados en el inicio del año.

El equipo dirigido por Hansi Flick mostró equilibrio entre defensa y ataque, controló los tiempos del partido y aprovechó cada desajuste del rival. La goleada no solo reflejó la diferencia en el marcador, sino también la superioridad futbolística exhibida durante los 90 minutos, enviando un mensaje contundente a su histórico adversario de cara a la final.

Real Madrid superó una dura prueba ante el Atlético y llega fortalecido

Por su parte, Real Madrid debió transitar un camino más exigente para alcanzar la definición. En un duelo intenso y cargado de tensión frente al Atlético de Madrid, el conjunto blanco se impuso 2-1 en un partido que exigió concentración máxima y carácter competitivo. Fiel a su historia, el Madrid supo gestionar los momentos clave y golpear en los instantes decisivos.

El triunfo ante su rival de ciudad reforzó la confianza del equipo y confirmó su capacidad para resolver partidos cerrados, una virtud que suele marcar la diferencia en finales. Con experiencia, jerarquía individual y un plantel acostumbrado a este tipo de escenarios, el Real llega a Yeda con la ambición intacta.

La gran final se disputará el domingo 11 de enero a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana) y podrá verse en todo el país a través de la señal de Win Sports+. Un Clásico con un título en juego, en territorio neutral y con el mundo como testigo: el escenario está listo para otra noche histórica entre Barcelona y Real Madrid.

