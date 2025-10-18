Bayern Múnich sufrió más de la cuenta, pero venció al Borussia Dortmund: vea el resumen

El Bayern Múnich se quedó con la victoria en una nueva edición del Der Klassiker al derrotar 2-1 al Borussia Dortmund este sábado 18 de octubre por la séptima jornada de la Bundesliga. El encuentro, disputado en el Allianz Arena, tuvo todos los ingredientes de un verdadero clásico: intensidad, emociones y momentos de tensión hasta el pitazo final.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany logró imponerse gracias a los goles de Harry Kane y Michael Olise, mientras que Julian Brandt descontó para los visitantes. Sin embargo, pese al triunfo, el Bayern terminó sufriendo en su propio estadio, ya que el Dortmund dominó gran parte del segundo tiempo y estuvo muy cerca de empatar el marcador en los minutos finales.

Luis Díaz, titular los 90 minutos pero sin brillo ofensivo

El colombiano Luis Díaz volvió a ser titular con el Bayern Múnich y disputó los 90 minutos del compromiso, mostrando sacrificio y compromiso táctico. No obstante, el guajiro tuvo un partido complicado ante una defensa del Dortmund que supo controlarlo con doble marca constante y bloqueó sus intentos de desequilibrio por las bandas.

Díaz, que venía siendo figura en los encuentros anteriores, no logró brillar en ataque esta vez. En el tramo final del encuentro, tuvo la oportunidad más clara para sellar el 3-1 en un mano a mano frente al portero rival, pero su definición fue controlada por el arquero.

Un Bayern efectivo que mantiene el liderato

Con esta victoria, el Bayern Múnich sumó tres puntos valiosos que lo mantienen firme en la parte alta de la tabla de posiciones de la Bundesliga. Aunque el Dortmund mostró un nivel superior en la segunda mitad, la contundencia del Bayern en los momentos clave fue suficiente para quedarse con el clásico.

El próximo reto de los bávaros será mantener la regularidad en el torneo y seguir consolidando a figuras como Luis Díaz, quien se perfila como una de las piezas fundamentales en el esquema ofensivo de Vincent Kompany de cara a la temporada europea.