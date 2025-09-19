CANAL RCN
Deportes

Hoffenheim vs. Bayern Múnich: ¿dónde y a qué hora ver a Luis Díaz este fin de semana?

Bayern Múnich vuelve a la acción de al Bundesliga y Luis Díaz seguramente será titular, prográmese para el encuentro.

Luis Díaz Bayern Múnich
FOTO: Luis Díaz - Instagram

septiembre 19 de 2025
12:30 p. m.
La Bundesliga vuelve a la acción este fin de semana con un atractivo duelo entre el Bayern Múnich y el Hoffenheim, en el que el colombiano Luis Díaz buscará seguir consolidándose como una de las figuras del conjunto bávaro. El compromiso se disputará este sábado 20 de septiembre a partir de las 8:30 a.m. (hora colombiana) en el PreZero Arena, en un choque que promete ser uno de los más interesantes de la fecha.

Los dirigidos por Vincent Kompany llegan a esta jornada como líderes del campeonato alemán con puntaje perfecto después de tres victorias consecutivas. El arranque de temporada ha sido ideal para el Bayern, que ha mostrado un juego ofensivo contundente y una defensa cada vez más sólida. Sin embargo, la visita al Hoffenheim no será sencilla, ya que el cuadro local ocupa la sexta posición con seis puntos y buscará sorprender ante su público.

Luis Díaz, pieza clave en el esquema de Kompany

El extremo colombiano ha sido uno de los jugadores más desequilibrantes en el inicio del campeonato, aportando velocidad, regate y sacrificio defensivo. Su adaptación al fútbol alemán ha sido rápida y se ha convertido en un socio fundamental para el ataque bávaro. Kompany ha destacado en varias oportunidades la capacidad de Díaz para generar peligro por las bandas y su compromiso táctico, elementos que serán claves en este encuentro.

Un duelo exigente para mantener el liderato

El Bayern sabe que cada partido fuera de casa puede marcar la diferencia en la pelea por el título, especialmente en una liga tan competitiva como la Bundesliga. Hoffenheim ha demostrado ser un rival incómodo, con transiciones rápidas y un planteamiento ofensivo que podría poner en aprietos a la zaga visitante.

El compromiso se podrá ver en Colombia a través de ESPN y Disney+, y se espera que tenga una gran audiencia, ya que podría ser una nueva oportunidad para que Luis Díaz brille y siga consolidándose como referente del Bayern en esta temporada.

