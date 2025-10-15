CANAL RCN
Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay tras derrota de Millonarios ante Pereira en la fecha 15

Millonarios quedó prácticamente eliminado de la Liga BetPlay tras caer ante Pereira, en el duelo que cerró la fecha 15: así quedó la tabla.

octubre 15 de 2025
08:49 p. m.
Terminó la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-II con el juego entre Deportivo Pereira, recibiendo a Millonarios.

A ambos equipos solo les servía ganar, pues un empate los dejaba a los 2 prácticamente que eliminados, a falta de cinco jornada para finalizar el todos contra todos.

Millonarios no pudo sostener el resultado

Millonarios comenzó ganando rápidamente con gol de Leo Castro, al minuto 10'. La dicha no duró mucho, pues al 27', Yesus Cabrera empató todo desde el tiro penalti.

Pereira siguió de largo con anotaciones de Gustavo torres al 45+2 y Darwin Quintero al 75'. Ya en la última del partido, Santiago Giordana anotó el 3-2 definitivo, que dejó a Millonarios al borde de la eliminación.

Así está la tabla de posiciones tras la fecha 15 de Liga BetPlay

  1. Atlético Bucaramanga – 30 (+14)
  2. Junior – 28 (+10)
  3. Fortaleza – 28 (+7)
  4. Independiente Medellín – 27 (+10)
  5. Atlético Nacional – 27 (+8)
  6. Deportes Tolima – 23 (+4)
  7. Llaneros - 22 (0)
  8. Santa Fe – 20 (+2)
  9. Deportivo Cali - 20 (+1)
  10. Alianza FC – 20 (-1)
  11. Once Caldas – 19 (-3)
  12. Deportivo Pereira – 18 (-1)
  13. Águilas Doradas – 18 (-2)
  14. América de Cali - 17 (-1)
  15. Millonarios – 17 (-5)
  16. Envigado – 16 (-2)
  17. Unión Magdalena – 15 (-8)
  18. Deportivo Pasto – 12 (-6)
  19. Boyacá Chicó – 12 (-12)
  20. La Equidad – 11 (-13).

La fecha 16 comenzará este viernes 17 de octubre con tres partidos: el duelo entre Independiente Medellín vs. Fortaleza; Unión Magdalena vs. Envigado y Boyacá Chicó vs. Santa Fe.

