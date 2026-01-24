Deportivo Cali derrotó a Medellín de manera contundente y sumó sus primeros puntos

El Deportivo Cali comenzó a escribir una nueva página en la Liga BetPlay bajo la conducción de Alberto Gamero. Este sábado 24 de enero, el conjunto azucarero se hizo fuerte en casa y consiguió su primera victoria del campeonato al imponerse con autoridad 3-1 ante el Deportivo Independiente Medellín, en un partido correspondiente a la fecha 2 que dejó señales claras de identidad futbolística y renovó la ilusión de su hinchada.

Desde los primeros minutos, el compromiso se inclinó a favor del equipo vallecaucano. La expulsión tempranera de Yony González, cuando apenas corrían siete minutos de juego, condicionó por completo el planteamiento del DIM y facilitó el dominio del Cali, que supo aprovechar la superioridad numérica con inteligencia y paciencia.

Un Cali efectivo y con sello Gamero

Con un hombre más en el campo, el Deportivo Cali tomó el control del balón y del ritmo del partido. La apertura del marcador llegó gracias a Avilés Hurtado, quien transformó en gol una pena máxima con categoría, aportando experiencia y tranquilidad en un momento clave del encuentro. Ese tanto terminó de liberar al equipo, que empezó a jugar con mayor fluidez y confianza.

Para el segundo tiempo apareció ‘Titi’ Rodríguez, que amplió la ventaja y celebró su primer gol con la camiseta verdiblanca. Cali mantuvo la presión y encontró el tercer tanto por intermedio de Johan Martínez, quien sentenció el partido y ratificó el buen funcionamiento colectivo.

Más allá de los goles, el equipo mostró orden táctico, intensidad en la recuperación y una circulación de balón que refleja la mano de Alberto Gamero, quien empieza a imprimir su estilo en el conjunto azucarero.

Medellín reaccionó, pero no le alcanzó

Cuando el partido parecía totalmente controlado, el DIM encontró un momento de esperanza. El joven Gerónimo Mancilla descontó y puso el 2-1 parcial, dándole emoción al encuentro y obligando al Cali a reacomodarse durante algunos minutos. Sin embargo, la reacción fue breve y no logró cambiar el rumbo del compromiso.

La respuesta del equipo local fue inmediata, retomando el dominio y cerrando el juego con el tercer gol, ante un estadio Deportivo Cali que lució colmado y entregado. La victoria no solo significó los primeros tres puntos del torneo, sino también un impulso anímico importante para un plantel que busca reencontrarse con su mejor versión.

Con este triunfo, el Deportivo Cali toma aire, suma confianza y le devuelve la esperanza a su hinchada, que volvió a creer en un proyecto que recién comienza, pero que ya empieza a mostrar señales alentadoras bajo el mando de Alberto Gamero.