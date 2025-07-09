Carlos Alcaraz mostró notable superioridad frente a Sinner y se coronó en US Open

Carlos Alcaraz confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su joven carrera al conquistar nuevamente el Abierto de Estados Unidos, torneo que ya había ganado en 2022. El español, de apenas 22 años, se impuso el domingo en la final al italiano Jannik Sinner con parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, cerrando así una actuación memorable en el último Grand Slam de la temporada.

Con este triunfo, Alcaraz no solo logró su tercer título de “major”, sino que recuperó el primer lugar del ránking de la ATP, desplazando al propio Sinner.

La victoria tuvo un sabor especial para el murciano, ya que significó una doble revancha: vengó la derrota sufrida en Wimbledon a manos del italiano en julio pasado y, al mismo tiempo, recuperó la cima de la clasificación mundial, un objetivo que había estado persiguiendo durante los últimos meses.

Un duelo cargado de emociones

La final fue un reflejo de la nueva rivalidad que está marcando el tenis masculino. Alcaraz mostró una combinación letal de potencia, precisión y temple en los momentos decisivos, mientras que Sinner luchó con determinación, aunque no logró mantener la regularidad frente al despliegue del español.

Tras un inicio dominante de Alcaraz en el primer set, el italiano reaccionó para igualar el partido, pero el número uno recuperado volvió a tomar el control con un tercer parcial arrollador y cerró la contienda con autoridad en el cuarto.

El ambiente en Nueva York fue eléctrico, con un estadio Arthur Ashe completamente entregado a un duelo que promete repetirse en varias finales más en el futuro cercano.

La consolidación de una estrella

Con este título, Alcaraz reafirma su estatus como heredero natural de la era dorada de Nadal, Federer y Djokovic. Su capacidad para adaptarse a diferentes superficies y su hambre de gloria lo convierten en una de las grandes referencias del tenis actual. Además, recuperar el liderazgo del circuito a tan corta edad demuestra una madurez competitiva poco común.

La temporada aún no ha terminado, pero el triunfo en el US Open coloca al español como el gran favorito de cara a la recta final del año y como un serio aspirante a seguir dominando el tenis mundial en los próximos años.