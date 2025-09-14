Javier Gandolfi, DT de Nacional, rompió el silencio tras el riesgo de perder 0-3 vs. Bucaramanga por 'escritorio'

En la noche del sábado 13 de septiembre de 2025, Atlético Bucaramanga visitó el estadio Atanasio Girardot y sumó tres puntos importantes tras ganar 0-1, vs. Atlético Nacional, con un gol de Carlos Henao.

Esa victoria le permitió al Atlético Bucaramanga hacer 20 puntos y acomodarse en la tercera posición de la Liga BetPlay II 2025. Sin embargo, su panorama podría ser mejor debido a que, por 'escritorio', podría incrementar el resultado a 0-3.

La razón es que, cuando transcurría el segundo tiempo y el cuerpo técnico de Atlético Nacional comenzó a mover el equipo, dejó por unos minutos a cuatro jugadores extranjeros en el terreno de juego (Bauzá, Batista, Arce y Cándido).

En ese sentido, presuntamente, incumplió el reglamento de la Liga BetPlay debido a que, de acuerdo con lo que está estipulado, máximo tres jugadores extranjeros pueden ser alineados al tiempo.

Tras esa situación, Javier Gandolfi, el director técnico de Atlético Nacional, fue consultado sobre lo ocurrido y reconoció el error. ¿Qué dijo?

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, es consciente de lo que pasó vs. Atlético Bucaramanga, en Liga BetPlay II 2025

Apenas Javier Gandolfi ingresó a la rueda de prensa posterior al partido entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, los periodistas le preguntaron que si se había dado cuenta de que habían quedado cuatro extranjeros en cancha y él respondió.

"La respuesta es muy corta. Cuando decido realizar el cambio, en ningún momento tuve en cuenta de que teníamos a tres extranjeros en el campo de juego", comenzó explicando Javier Gandolfi.

"Obviamente, no hay excusas y hablaré con el cuerpo técnico porque no puede pasar. No hay mucho para agregar", declaró también.

Leonel Álvarez, técnico de Atlético Bucaramanga, es consciente del error de Atlético Nacional

Cuando fue el turno de que Leonel Álvarez respondiera las preguntas de los periodistas presentes en el estadio Atanasio Girardot, el antioqueño afirmó que sabían que podían demandar el partido.

"Sí me queda una inquietud porque creo que Nacional jugó dos minutos con cuatro extranjeros. Todavía Arce no tiene la nacionalidad colombiana y ese es un tema que es bueno revisarlo", detalló.

"Uno tiene que apelar a todo esto y más con un equipo de la jerarquía y la condición de Nacional", enfatizó posteriormente.