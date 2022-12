¿Tranquilidad? Di María y De Paul participaron en el último entrenamiento de Argentina

El atacante Ángel Di María y el mediocampista Rodrigo De Paul, dos de los jugadores que parecen más en duda para el partido del viernes ante Países Bajos en cuartos de final del Mundial, empezaron este jueves el entrenamiento de Argentina.

Los dos estaban sobre el césped de la Qatar University para participar de la práctica, en los quince minutos de la sesión abierta a la prensa.

No estaba en esa parte de la práctica Alejandro 'Papu' Gómez, que sufrió una torcedura en el tobillo derecho en el partido de octavos de final ante Australia (2-1) y se quedó en el gimnasio.

Di María, ausente en la sesión del martes, sí que se había ejercitado el miércoles.

Este jueves, el seleccionador Lionel Scaloni no había confirmado si Rodrigo De Paul tenía un problema muscular, como publicó la prensa argentina, ni si él o Di María podrán estar el sábado ante los neerlandeses.

"No me atrevería a decir si está o no está Di María, si está o no está De Paul. Nunca se sabe antes de un partido. Luego lo que sale en la prensa es muy difícil de manejar. El que salga a la cancha tiene que salir bien. El jugador que sale tiene que estar en las mejores condiciones", explicó Scaloni en su conferencia de prensa previa al último entrenamiento antes de los cuartos.

Fuerte discusión de Scaloni con un periodista

Luego de la rueda de prensa previo al juego de Argentina y Países Bajos, Lionel Scaloni tuvo un fuerte cruce de palabras con uno periodista argentino, luego de que el comunicador volviera a consultar sobre el estado de salud de Rodrigo de Paul, a lo que el entrenador respondió de una manera bastante molesta.

“No sé de dónde salen estas informaciones. No sé si jugamos para Argentina o para Países Bajos. El entrenamiento fue a puerta cerrada y no nos interesa que salgan las cosas", agregó el entrenador argentino.