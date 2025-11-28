Chelsea vs. Arsenal: fecha, hora y TV para ver el partido de la Premier League

La Premier League vivirá este fin de semana uno de los duelos más esperados de la temporada: Arsenal visitará a Chelsea en Stamford Bridge en un choque directo entre líder y escolta, ambos embalados tras firmar actuaciones resonantes en la Champions League. El equipo de Mikel Arteta llega después de vencer 3-1 al Bayern Múnich, mientras que los Blues hicieron lo propio con un contundente 3-0 frente al Barcelona, resultados que elevaron el nivel de expectativa para un enfrentamiento que promete fútbol de alto vuelo.

El Arsenal, sólido en Inglaterra y demoledor en Europa, atraviesa uno de los mejores momentos del ciclo Arteta. Los números lo respaldan: cinco victorias en cinco jornadas de Champions, 14 goles a favor y apenas uno en contra. El triunfo ante un Bayern que llevaba 18 partidos invicto fue una declaración de intenciones. Su capitán, Declan Rice, lo resumió con claridad al afirmar que se trató de “una velada europea memorable”, aunque el técnico insistió en pasar página rápido para centrarse en el compromiso de liga. Los Gunners regresan a la Premier tras haber derrotado 4-1 al Tottenham, con el ánimo por lo alto y la convicción de conservar la punta.

Arteta recupera piezas clave y Chelsea muestra a su nueva joya

En medio del gran momento, Arsenal empieza a recuperar efectivos. Ante el Bayern, Arteta pudo darle minutos a Martin Odegaard, quien llevaba casi dos meses fuera por una lesión de rodilla. También se aproxima el regreso de Viktor Gyökeres y Kai Havertz, mientras que Gabriel Jesus acelera su puesta a punto. Con un plantel más completo, el líder apunta a consolidarse en la Premier antes del parón de fin de año.

Pero Chelsea también llega en alza. La victoria ante el Barcelona dejó una imagen dominante y, sobre todo, mostró al continente el talento de su nueva joya brasileña: Estêvão, de 18 años, quien marcó un gol sensacional. Aunque la ilusión crece, Enzo Maresca pide cautela y recuerda que los jóvenes necesitan disfrutar sin comparaciones con gigantes como Messi o Cristiano Ronaldo.

El juego será este domingo a partir de las 11:30 a.m. y será transmitido para todo Colombia por ESPN y Disney +.

La otra cara: City irregular y Liverpool en caída libre

Mientras Arsenal y Chelsea brillan, otros gigantes atraviesan sus propias crisis. Manchester City sufrió una derrota inesperada en Champions ante Leverkusen y cedió terreno en la Premier. Más preocupante aún es la situación del Liverpool: nueve caídas en sus últimos doce partidos y un 4-1 doloroso frente al PSV que lo dejó fuera del Top 8 europeo. En liga, el cuadro de Arne Slot marcha 12º y a 11 puntos del líder, obligado a reaccionar urgentemente en su visita al West Ham.

Con este panorama, la jornada 13 se perfila como un punto de inflexión para varios clubes. Arsenal quiere seguir mandando, Chelsea busca recortar distancia y otros gigantes necesitan despertar. La Premier, una vez más, lo ofrece todo.