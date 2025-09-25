CANAL RCN
Deportes Video

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 6 del Clásico RCN 2025, hoy jueves 25 de septiembre: sígala en directo

Siga EN VIVO la etapa 6 del Clásico RCN 2025 este 25 de septiembre.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
09:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Clásico RCN Sistecrédito 2025 continúa su apasionante recorrido por las carreteras colombianas, y este jueves 25 de septiembre se prepara para una de sus jornadas más esperadas y desafiantes.

Comenzó el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025: estos son los colombianos que competirán
RELACIONADO

Comenzó el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025: estos son los colombianos que competirán

La montaña vuelve a ser protagonista, prometiendo un espectáculo vibrante que puede redefinir la clasificación general.

Los aficionados al ciclismo están listos para seguir en vivo la Etapa 6 Clásico RCN, una jornada que conectará Venadillo con Manizales, pasando por algunos de los paisajes más impresionantes y exigentes del país.

Tras la disputa de la etapa 5, que llevó al pelotón de Funza a Ibagué, la atención se centra ahora en este sexto tramo, que regresa a la alta montaña después de un día propicio para los sprinters.

Serán 168.1 kilómetros de puro desafío, que comenzarán en Venadillo, Tolima, para luego transitar por localidades como Lérida, Armero, Líbano y el temido Murillo.

Este recorrido no solo pondrá a prueba la resistencia de los ciclistas, sino también su estrategia y capacidad de reacción ante los cambios de ritmo y altimetría.

¿Qué desafíos presentará esta sexta etapa del Clásico RCN?

El punto culminante de la jornada será la disputa del Alto el Sifón, un puerto de alta montaña que se perfila como el juez principal de la etapa.

Bombazo en el ciclismo: Egan Bernal dejaría al Ineos y ya se sabe cuál sería su nuevo equipo
RELACIONADO

Bombazo en el ciclismo: Egan Bernal dejaría al Ineos y ya se sabe cuál sería su nuevo equipo

 

Aquí, los escaladores tendrán la oportunidad de marcar diferencias y consolidar o recortar tiempos en la clasificación general.

Tras el arduo ascenso, la etapa culminará en Manizales con un descenso de 49 kilómetros, un tramo que exigirá máxima concentración y habilidad técnica a los corredores.

La combinación de ascensos pronunciados y descensos vertiginosos garantiza un espectáculo lleno de adrenalina para quienes sigan en vivo Etapa 6 Clásico RCN.

Luto en el ciclismo colombiano tras la muerte de una figura de los años 80
RELACIONADO

Luto en el ciclismo colombiano tras la muerte de una figura de los años 80

La transmisión de esta emocionante jornada estará a cargo del Canal RCN, su aplicación oficial, así como el Canal de YouTube de Deportes RCN y Antena 2 en radio. Esto permitirá a los aficionados seguir minuto a minuto cada pedalazo, cada ataque y cada estrategia que se desarrolle en el pelotón, con la narración experta de Mario Sábato y el análisis detallado de Juan Charry.

La expectativa es máxima para esta fase del Clásico RCN 2025, que promete emociones sin límite. No se pierda en vivo Etapa 6 Clásico RCN, un evento que promete ser memorable.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Kevin Mier

Le anotaron golazo a Kevin Mier desde mitad de cancha: la jugada es viral en México

Once Caldas

¡Insólito! Once Caldas celebró su pase a semifinales sin haber jugado contra Independiente del Valle

América de Cali

Ganó América de Cali y así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Otras Noticias

Artistas

Atención: Marcela Reyes tomó trascendental decisión tras el crimen de B-King en México

Tras la confirmación de la muerte de B-King y Regio Clown, Marcela Reyes volvió a emitir un contundente comunicado a través de las redes sociales.

Elon Musk

Errol Musk, padre de Elon Musk, es acusado de abusar a cinco de sus hijos e hijastros

El apellido del segundo hombre más rico del mundo se volvió a ver inmerso en una fuerte polémica de abuso a menores.

Inteligencia Artificial

Consejos clave de Isaac Castejón para CEOs que quieren implementar inteligencia artificial

Dólar

¡Nuevo giro inesperado en el precio del dólar hoy 25 de septiembre de 2025! Así se está cotizando

EPS

Clínica Shaio dejará sin atención a miles de pacientes de la Nueva EPS: estas son las razones