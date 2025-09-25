🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 6 del Clásico RCN 2025, hoy jueves 25 de septiembre: sígala en directo

El Clásico RCN Sistecrédito 2025 continúa su apasionante recorrido por las carreteras colombianas, y este jueves 25 de septiembre se prepara para una de sus jornadas más esperadas y desafiantes.

La montaña vuelve a ser protagonista, prometiendo un espectáculo vibrante que puede redefinir la clasificación general.

Los aficionados al ciclismo están listos para seguir en vivo la Etapa 6 Clásico RCN, una jornada que conectará Venadillo con Manizales, pasando por algunos de los paisajes más impresionantes y exigentes del país.

Tras la disputa de la etapa 5, que llevó al pelotón de Funza a Ibagué, la atención se centra ahora en este sexto tramo, que regresa a la alta montaña después de un día propicio para los sprinters.

Serán 168.1 kilómetros de puro desafío, que comenzarán en Venadillo, Tolima, para luego transitar por localidades como Lérida, Armero, Líbano y el temido Murillo.

Este recorrido no solo pondrá a prueba la resistencia de los ciclistas, sino también su estrategia y capacidad de reacción ante los cambios de ritmo y altimetría.

¿Qué desafíos presentará esta sexta etapa del Clásico RCN?

El punto culminante de la jornada será la disputa del Alto el Sifón, un puerto de alta montaña que se perfila como el juez principal de la etapa.

Aquí, los escaladores tendrán la oportunidad de marcar diferencias y consolidar o recortar tiempos en la clasificación general.

Tras el arduo ascenso, la etapa culminará en Manizales con un descenso de 49 kilómetros, un tramo que exigirá máxima concentración y habilidad técnica a los corredores.

La combinación de ascensos pronunciados y descensos vertiginosos garantiza un espectáculo lleno de adrenalina para quienes sigan en vivo Etapa 6 Clásico RCN.

La transmisión de esta emocionante jornada estará a cargo del Canal RCN, su aplicación oficial, así como el Canal de YouTube de Deportes RCN y Antena 2 en radio. Esto permitirá a los aficionados seguir minuto a minuto cada pedalazo, cada ataque y cada estrategia que se desarrolle en el pelotón, con la narración experta de Mario Sábato y el análisis detallado de Juan Charry.

La expectativa es máxima para esta fase del Clásico RCN 2025, que promete emociones sin límite. No se pierda en vivo Etapa 6 Clásico RCN, un evento que promete ser memorable.