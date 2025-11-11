Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver

La Selección Colombia de fútbol continúa su preparación con miras al Mundial de 2026 y este sábado 15 de noviembre enfrentará un nuevo reto internacional. El combinado nacional se medirá ante Nueva Zelanda en el estadio Chase de Fort Lauderdale, Florida, en un compromiso que servirá como termómetro para evaluar el progreso del equipo bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

El partido será transmitido por el Canal RCN y todas sus plataformas digitales desde las 6:30 p.m. (hora colombiana), con una completa previa cargada de análisis, entrevistas y datos exclusivos del conjunto ‘tricolor’.

Una convocatoria sólida con figuras y regresos destacados

Para estos encuentros amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, el entrenador argentino Néstor Lorenzo anunció una lista de 26 jugadores, en la que combina la base estable del equipo con algunos regresos importantes. Entre las principales novedades se destacan las vueltas de John Arias y Jorge Carrascal, quienes reaparecen en la convocatoria tras superar molestias físicas y retomar continuidad en sus respectivos clubes.

El listado lo encabeza Luis Díaz, quien atraviesa un momento excepcional en el Bayern de Múnich. El extremo guajiro no solo se ha consolidado como titular en el líder de la Bundesliga, sino que también fue el segundo máximo goleador de la eliminatoria sudamericana con siete anotaciones, solo una menos que Lionel Messi. A su lado, James Rodríguez vuelve a vestir la camiseta nacional, reafirmado como uno de los símbolos de la ‘Tricolor’, pese a su incierto futuro tras su salida del León de México.

Un nuevo examen para consolidar el proceso de Néstor Lorenzo

El técnico argentino mantiene su objetivo de darle continuidad al proceso que ha consolidado a Colombia como una de las selecciones más sólidas del continente. Tras golear 4-0 a México y empatar sin goles ante Canadá en su más reciente gira, el equipo cafetero buscará seguir fortaleciendo su idea de juego y ajustando detalles de cara al máximo desafío que se avecina: la Copa del Mundo de 2026.

El balón rodará a partir de las 8:00 p.m. (hora colombiana), pero una hora y media antes, los aficionados podrán disfrutar por el Canal RCN de una previa especial con toda la información, análisis y ambiente que rodea al seleccionado nacional. Colombia está lista para seguir soñando en grande y demostrar que su rumbo hacia el Mundial sigue firme y en crecimiento.