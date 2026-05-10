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Colombia vs. Perú: hora y cómo ver en vivo el último partido de la tricolor en la fecha FIFA

Colombia vs. Perú se enfrentan en el último partido de la Tricolor en la fecha FIFA. Revise la hora y dónde ver EN VIVO el encuentro.

Colombia vs. Perú: hora y cómo ver en vivo el último partido de la tricolor en la fecha FIFA
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
08:28 p. m.
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La Selección Colombia tendrá este martes 6 de octubre una nueva oportunidad para mejorar la imagen que ha dejado durante la actual fecha FIFA.

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La Tricolor cerrará su calendario internacional enfrentando a Perú en Estados Unidos, en un partido que servirá para seguir evaluando jugadores dentro del proceso de renovación del equipo nacional.

Colombia llega después de disputar dos encuentros en esta ventana internacional, con un empate ante México y una derrota frente a Paraguay.

¿A qué hora juega Colombia vs. Perú?

El partido entre la Selección Colombia y Perú se disputará este martes en Fort Lauderdale, Florida, y comenzará a las 6:45 p.m., hora colombiana.

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Será el último compromiso de la Tricolor en esta fecha FIFA y una oportunidad para que varios de los futbolistas que hacen parte del recambio generacional sumen minutos y continúen buscando un lugar dentro del equipo.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones terminó sin goles. Colombia y Perú empataron 0-0 el 6 de junio de 2025, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, durante las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Dónde ver Colombia vs. Perú EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir todas las emociones del partido EN VIVO por el Canal RCN, que tendrá programación especial desde una hora antes del pitazo inicial.

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La transmisión comenzará a partir de las 5:45 p.m. y también estará disponible a través de las plataformas digitales de RCN, incluida la App Canal RCN y el canal oficial de YouTube de Canal RCN.

El compromiso comenzará a las 6:45 p. m. y cerrará una ventana internacional en la que Colombia busca sacar conclusiones de cara a sus próximos desafíos.

Más allá del resultado, el encuentro ante Perú representa otra oportunidad para observar alternativas de Néstor Lorenzo y seguir consolidando la nueva generación de la Selección Colombia antes de los próximos compromisos oficiales.

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