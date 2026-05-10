Falcao volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid: todos los detalles

Radamel Falcao García tendrá un nuevo reencuentro con el Atlético de Madrid. El delantero colombiano fue confirmado como una de las leyendas que participarán en el partido amistoso contra el Club América, que se disputará el próximo 15 de noviembre en Puebla, México.

El ‘Tigre’ volverá a ponerse la camiseta rojiblanca y compartirá cancha con otras figuras que dejaron huella en el fútbol internacional.

¿Cuándo jugará Falcao con el Atlético de Madrid?

El partido de leyendas entre Atlético de Madrid y Club América se disputará el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 6:00 p. m., hora local de México, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El propio Atlético de Madrid confirmó a Falcao dentro de su convocatoria inicial, junto con David Villa, Diego Godín y Maxi Rodríguez. Por el conjunto mexicano estarán, entre otros, Luis Hernández ‘El Matador’, Rubens Sambueza, Adolfo Ríos y Claudio ‘Piojo’ López.

La organización tiene previsto reunir a más de 30 exjugadores entre ambos equipos, por lo que todavía se esperan nuevos anuncios durante las próximas semanas.

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El encuentro tendrá un formato diferente al fútbol profesional: se jugarán dos tiempos de 40 minutos y, si hay empate después del tiempo reglamentario, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.

¿Por qué Falcao volverá a jugar con el Atlético de Madrid?

La presencia del colombiano representa uno de los grandes atractivos del encuentro debido a su historia con el conjunto español.

Falcao jugó para el Atlético de Madrid entre 2011 y 2013 y allí vivió una de las etapas más destacadas de su carrera. Con el club consiguió, entre otros títulos, la Europa League 2012, torneo en el que fue protagonista como goleador.

Ahora, varios años después, volverá a defender los colores rojiblancos, aunque esta vez en un partido especial entre las leyendas de ambas instituciones.

El encuentro también tendrá un significado particular para los clubes. Será el primer partido de leyendas entre América y Atlético de Madrid con aval y reconocimiento oficial de ambas instituciones.

Los primeros equipos ya se enfrentaron en 2014, cuando América se impuso en una definición por penales. Doce años después, serán sus exjugadores quienes vuelvan a encontrarse sobre una cancha mexicana.

Para Falcao será, además, una nueva oportunidad de reencontrarse con una camiseta que marcó uno de los capítulos más importantes de su carrera.