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Richard Ríos respondió a las críticas contra la Selección Colombia

Richard Ríos habló claro sobre las críticas que está recibiendo la Selección Colombia por parte de los hinchas.

Richard Ríos
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
08:24 p. m.
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Richard Ríos habló de la Selección Colombia antes del partido contra Perú y respondió a los cuestionamientos de los hinchas tras el empate ante México y la derrota frente a Paraguay.

La Selección Colombia atraviesa el comienzo de una nueva etapa después del Mundial 2026 y los primeros resultados de esta fecha FIFA no han ayudado a calmar las dudas. El empate 1-1 ante México y la derrota 1-0 frente a Paraguay provocaron críticas entre los aficionados.

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En medio de ese ambiente, Richard Ríos habló antes del último entrenamiento de la Tricolor previo al partido contra Perú y entregó su lectura sobre los comentarios que ha recibido el equipo.

¿Qué dijo Richard Ríos sobre las críticas a Colombia?

El mediocampista pidió no interpretar los resultados como una señal de que todo lo realizado por la Selección ha sido negativo.

Es algo complicado porque no se ha ganado y la gente piensa que todo está mal, que estamos haciendo todo mal, pero la verdad no es así, aseguró Ríos.

El volante además señaló que dentro del grupo reconocen que existen aspectos por mejorar, pero también consideran que hay elementos positivos en este nuevo proceso.

Desde adentro sabemos lo que tenemos que mejorar, como grupo. Individualmente sabemos que tenemos muchas cosas qué mejorar, pero sabemos también que tenemos muchas cosas buenas que se pueden rescatar de este proceso que se está comenzando y que los procesos buenos vienen de un largo tiempo, mencionó.

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Sus declaraciones llegan después de dos presentaciones con resultados diferentes a los esperados. Contra México, Colombia comenzó ganando con un gol de Luis Javier Suárez, pero terminó empatando 1-1. Posteriormente, Paraguay se impuso 1-0 en un partido en el que la Tricolor tuvo dificultades para generar opciones claras.

¿Qué espera Richard Ríos de la nueva Selección Colombia?

Ríos también habló del papel que puede asumir dentro de un equipo que atraviesa una renovación. El futbolista se ha convertido en uno de los habituales de las convocatorias y reconoció que todavía no se considera un referente de la Selección, aunque espera llegar a serlo.

Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero es justamente ahora el momento para hacerlo, para trabajar. Es el momento en que se pueden experimentar cosas nuevas, hacer cosas nuevas, y si no es ahora, seguramente después va a ser mucho más complicado, reiteró.

El mensaje del volante llega justo antes del compromiso contra Perú, programado para este martes 6 de octubre a las 6:45 p. m. (hora colombiana). Será el tercer partido de Colombia en esta fecha FIFA y una nueva oportunidad para que Néstor Lorenzo continúe probando jugadores y encuentre respuestas para el nuevo ciclo.

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Más allá del resultado, las palabras de Ríos reflejan el momento que vive la Tricolor: un equipo que busca renovar su plantilla, encontrar una identidad y, al mismo tiempo, responder a las expectativas de una afición que espera volver a ver a Colombia compitiendo al más alto nivel.

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