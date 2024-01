Cuando Colombia tenía la liga de las estrellas en el fútbol mundial

Así como Arabia Saudita sorprendió al mundo en la temporada pasada al llevarse a su exótico fútbol a grandes estrellas del deporte rey, hubo una época en la que la liga colombiana era el destino predilecto por los mejores jugadores del momento.

Comenzó la Liga Betplay 2024 con una variable muy común entre los equipos, la falta de grandes figuras que cada vez llegan con menos frecuencia al ‘fútbol cafetero’, un destino que tuvo su momento de más apogeo hace casi 80 años cuando los grandes jugadores de la década del cincuenta exhibieron sus mejores gambetas y goles en los estadios colombianos.

Fútbol contra la violencia

El fútbol en Colombia comenzó a tomarse en serio después del 9 de abril de 1948, una fecha histórica para el país sudamericano. Ese día la ciudad de Bogotá, ardió hasta las cenizas como consecuencia del asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán. Un hecho que pasó a la historia con el nombre del ‘Bogotazo’.

Durante dos semanas se decretó la ley marcial en el país, siendo el teatro y el fútbol que hasta entonces era ‘amateur’, las únicas actividades en las que se permitía la presencia masiva de personas. Por esta razón el gobierno del entonces presidente Mariano Ospina Pérez tomó la decisión de apoyar con recursos la creación de una liga profesional, con el fin de que el deporte ayudara a sanar las heridas que dejó el magnicidio del caudillo liberal.

Sin reconocimiento por disputa entre la Dimayor y la Adefútbol

A pesar de que el gobierno nacional apoyó económicamente la creación de una liga de fútbol profesional, esta no contó con el reconocimiento de la FIFA durante varios años por cuenta de la disputa de poder que sostuvieron los dos entes rectores del fútbol nacional, por un lado, la Dimayor con sede en Bogotá y por el otro la Adefútbol que tenía como lugar de origen a Barranquilla.

Esta falta de reconocimiento por parte del máximo ente que rige al fútbol en el planeta dejaba al fútbol colombiano con la categoría de ‘liga pirata’, un señalamiento que no le permitía a las ligas reconocidas por la FIFA hacer ningún tipo de venta o compra de jugadores. Pese a esto los equipos ‘cafeteros’ se las ingeniaron para contratar a los mejores futbolistas del continente, e incluso trajeron a algunos desde el otro lado del Océano Atlántico.

Una oportunidad ante las huelgas en Argentina y Uruguay

1948 fue un año complicado no solo para Colombia. Argentina y Uruguay también vivieron meses de tensión por cuenta de los pedidos de los futbolistas de mejores condiciones laborales y que ante la negativa de los dueños de los equipos entraron en huelga. Una oportunidad que aprovecharon los equipos colombianos liderados por Millonarios para seducir a los mejores talentos del sur del continente.

El conjunto ‘embajador’ que a principios de la década del cuarenta fue el pionero en contratar jugadores extranjeros como los argentinos Óscar Sabranski, Vicente Ludífero y Julio César Magdalena no dudó en ir por los mejores futbolistas del momento, y fue así como Adolfo Pedernera, Alfredo Castillo,Néstor Rossi, Alfredo Di Stefano entre otros llegaron a Bogotá para darle forma a un equipo al que el mundo conoce como ‘el ballet azul’.

Independiente Santa Fe no se quedó atrás y poco a poco fue engrosando su nómina con futbolistas como Mario Fernández, Ángel Perucca, Hermenegildo Germán Antón y los ingleses Neil Franklin y George Mountford.

El Deportivo Cali por su parte comenzó su aventura en el profesionalismo con una ‘legión peruana’ liderada por Valeriano López, e incluso equipos más humildes como el Boca Juniors de Cali con su equipo de paraguayos y la Universidad Nacional (que trajo a casi la totalidad de la selección de Costa Rica a jugar en sus filas), se dieron el lujo de fichar futbolistas extranjeros.

La llegada de estos cracks al país no habría sido posible si la liga colombiana hubiera estado afiliada a la FIFA. Pues gracias a no estar bajo los estatutos del control del máximo ente del fútbol mundial, los clubes colombianos no negociaban el pase de los futbolistas con sus clubes, simplemente tenían que acordar con los deportistas su salario.

Esta negociación directa entre los clubes colombianos y los futbolistas extranjeros no cayó muy bien entre las ligas sudamericanas afiliadas a la FIFA, que tal como cuenta Mauricio Silva en su libro “El mejor equipo del mundo”, trataron de evitar de la mano de sus gobiernos la “fuga del talento” hacía el país andino.

Pero poco pudieron hacer ante el deseo de los futbolistas de mejorar sus condiciones económicas. Muchos de los argentinos, en los que se incluye al mismo Alfredo Di Stefano, habrían salido de manera ilegal de su país cruzando el río de la plata hacía Uruguay y de ahí habrían tomado un avión con rumbo a Bogotá.

Esta “fuga de futbolistas” generó consecuencias a los países afectados. Según el periodista Mauricio Silva en su libro antes mencionado, una de las presuntas razones por las cuales Argentina habría declinado su participación en el Mundial de 1950 fue porque gran parte de sus mejores jugadores estaban jugando en Colombia en una liga no reconocida por la FIFA.