¿Cuánto vale una boleta para ver a Luis Díaz en Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions?

El esperado cruce entre Bayern Múnich y Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League no solo ha generado expectativa en lo deportivo, sino también una fuerte polémica fuera de la cancha. El duelo, que contará con la presencia del colombiano Luis Díaz en el conjunto bávaro, ha puesto en el centro del debate los elevados precios de la boletería para el compromiso de ida en el Santiago Bernabéu.

De acuerdo con la información oficial, los aficionados del equipo merengue deberán asumir costos considerablemente altos para asistir al estadio. La entrada más económica para el público general se sitúa en 120 euros, lo que equivale a más de 510.000 pesos colombianos, mientras que las localidades más exclusivas alcanzan los 445 euros, cerca de 1.900.000 pesos. Estas cifras han provocado molestia entre los seguidores madridistas, quienes consideran desproporcionados los valores establecidos para un partido de esta magnitud.

Precios que generan inconformidad en la afición blanca

El malestar crece al comparar estos precios con los establecidos para los hinchas visitantes. En un intento por regular el acceso a los estadios en competiciones europeas, la UEFA fijó un tope máximo de 60 euros para las entradas destinadas a la afición visitante en la Champions League. Esto significa que los seguidores del Bayern Múnich que viajen a Madrid pagarán como máximo ese valor, muy por debajo de lo que deben asumir los propios hinchas locales.

La diferencia no pasa desapercibida. Incluso los socios del Real Madrid encuentran precios elevados dentro de su propio estadio, ya que una localidad en el tercer anfiteatro del fondo tiene un costo de 112 euros. Esta situación ha generado críticas en redes sociales y entre distintos sectores de la afición, que reclaman mayor consideración por parte del club hacia sus seguidores más fieles.

Comparación con el Allianz Arena acentúa la polémica

El contraste se hace aún más evidente al analizar lo que ocurrirá en el partido de vuelta en Alemania. Para ese compromiso, el Bayern Múnich ha dispuesto entradas para los aficionados del Real Madrid a un precio de 50 euros en el Allianz Arena, una cifra notablemente inferior a la que se paga en el Santiago Bernabéu.

Este escenario ha intensificado el debate sobre la política de precios en el fútbol europeo, especialmente en instancias decisivas como la Champions League. Mientras el espectáculo dentro del campo promete ser de alto nivel, con dos gigantes del continente enfrentándose por un cupo en semifinales, fuera de él la discusión gira en torno a la accesibilidad para los aficionados.

A pocos días del compromiso, la expectativa es máxima, pero la controversia por el costo de las entradas deja en evidencia una problemática creciente: el acceso al fútbol de élite se vuelve cada vez más exclusivo, incluso para quienes históricamente han acompañado a sus equipos en las grandes noches europeas.