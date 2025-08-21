CANAL RCN
Cuatro clubes del fútbol colombiano estarían debiendo salarios a sus jugadores: ojo a la denuncia

Acolfutpro, agremiación de los futbolistas profesionales en Colombia, denunció la delicada situación de varios clubes en Colombia.

Yeison Gordillo Alberto Gamero Deportivo Cali
FOTO: Deportivo Cali

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
08:14 a. m.
Una delicada situación en el fútbol colombiano se dio a conocer en las últimas horas, luego de que Acolfutpro, la agremiación que reúne a los futbolistas profesionales en Colombia, indicara que las directivas de cuatro clubes están adeudando al menos un mes de sueldo de sus jugadores.

De acuerdo a lo detallado en la denuncia, son tres equipos de la Liga BetPlay y uno del Torneo, donde se adeuda el salario de los futbolistas durante el mes de julio y lo que va de agosto, por lo que exigen que se cumpla con lo establecido por la ley.

¿Cuáles son los clubes con deudas en el FPC?

Como se ha manifestado desde hace varias semanas, la lista la lidera del Deportivo Cali, que sigue con problemas para ponerse al día con los jugadores y otros trabajadores del club. El presidente Humberto Arias confirmó a 'Deportes Sin Tapujos' que están buscando la forma de pagar algunas quincenas atrasadas mientras se resuelve la llegada de los inversionistas a la institución.

Se suma Deportivo Pasto, que de acuerdo a la denuncia también está en deuda con el plantel femenino, indicando que no se pagó el salario de junio y todavía no han entregado la liquidación respectiva a las jugadoras que hicieron parte de la Liga Femenina 2025.

Finalmente, se habla de Unión Magdalena y de Internacional de Palmira, club de la segunda división del FPC. "Estos equipos disputan torneos oficiales organizados por Dimayor, pero incumplen obligaciones básicas con quienes sostienen el espectáculo: los futbolistas".

¿Cuándo puede intervenir el Ministerio del Trabajo?

Acolfutpro hace las veces de veeduría, exigiendo que se cumpla con la ley, por lo que en caso de que se completen dos meses sin que se cumpla con lo pactado con los jugadores, se solicita la intervención del Ministerio del Trabajo.

Esta entidad revisa la situación de los equipos con sus trabajadores y en caso de que se demuestre el incumplimiento, pueden sancionar a las instituciones, con medidas que pueden llevar a la pérdida del reconocimiento deportivo; es decir, perderían la ficha ante Dimayor.

