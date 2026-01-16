CANAL RCN
Daniel Cataño tiene todo encaminado para regresar al fútbol colombiano

El volante que tuvo su mejor momento vistiendo la camiseta de Millonarios, volverá a Colombia tras pasar un periodo en el fútbol boliviano.

Daniel Cataño en Bolívar
FOTO: Daniel Cataño - IG

enero 16 de 2026
08:06 a. m.
Daniel Cataño, volante ofensivo que logró destacar con Millonarios, siendo pieza clave en los títulos de Copa y Liga BetPlay entre 2022 y 2023, terminó en el fútbol boliviano tras una caída en su nivel, firmando con Bolívar de La Paz.

Sin embargo, no habría logrado adaptarse a la altura y está todo encaminado para que regrese al fútbol colombiano. De acuerdo a los reportes, ya se habría acordado la rescisión anticipada de su contrato para negociar como agente libre.

Este sería el nuevo club de Daniel Cataño

El volante de 33 años está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Independiente Medellín, equipo por el que pasó en 2017 y donde no logró destacarse y tuvo muy poca continuidad, razón por la cual solamente duró un año.

De acuerdo a lo reportado por Julián Capera, el DIM alcanzó un acuerdo para que Bolívar dé por finalizado el vínculo de Cataño. Sin embargo, todavía falta acordar los términos personales del futbolista nacido en Bello, por lo que habrá que esperar para ver si se llega a buen término.

La carrera de Daniel Cataño

Daniel Cataño debutó como profesional en Deportivo Rionegro (ahora Leones de Itagüí) por allá en 2008, jugando en la segunda división. Estuvo a préstamo en Envigado FC en 2009, pero volvió a su club, donde se mantuvo hasta 2014.

Llamó la atención de Atlético Bucaramanga para la temporada 2015, donde llegaría su consolidación en el fútbol profesional. Se quedó durante dos años y pasó a Deportivo Pasto donde solo estuvo seis meses, pasando finalmente al DIM en junio de 2017.

Tras un año en este club se fue a Deportes Tolima, club en el que fue protagonista llevando al equipo a la final del fútbol colombiano. Tras problemas en Ibagué se lo llevó Millonarios, donde logró figurar a nivel nacional y se quedó por 3 años.

