Revelan amenazas del Clan del Golfo contra una familia de 16 personas desplazadas en Nuquí

La crisis humanitaria en el municipio de Nuquí, en Chocó, adquirió una dimensión más preocupante cuando la secretaria del Interior departamental, Yenny Rivas, reveló que hay una familia de 16 personas que es el objetivo específico del Clan del Golfo.

Esta situación ha obligado a las autoridades a considerar su evacuación urgente del territorio para proteger sus vidas y las del resto de la comunidad desplazada.

Según la secretaria del Interior, la gravedad radica en dos aspectos fundamentales: primero, la urgencia de prestar asistencia humanitaria a toda la población desplazada, y segundo, la necesidad inmediata de salvaguardar la vida de estas 16 personas que representan un riesgo no solo para sí mismas, sino también para el resto de la comunidad.

Para disminuir el riesgo tanto de ellos como de las demás personas, la solución inmediata en este momento es poder sacar del territorio a esas 16 personas para salvaguardar sus vidas y proteger también a las demás personas.

¿Qué detonó la crisis humanitaria en Nuquí, Chocó?

La situación se desencadenó cuando 282 personas, de 69 familias de la comunidad indígena de Villanueva tuvieron que desplazarse hacia la cabecera municipal de Nuquí tras la incursión de grupos armados y el asesinato de un líder indígena y su hijo.

El objetivo de este grupo armado es esta familia conformada por 16 personas (…) estamos en este momento analizando, verificando también tomando las decisiones que sean necesarias, haciendo las gestiones también correspondientes para poder sacar esas 16 personas del municipio.

El Clan del Golfo ha sido identificado como el grupo responsable de las amenazas, en medio de una disputa territorial con el ELN en esta zona estratégica del Pacífico.

El municipio de Nuquí representa un corredor estratégico para el tráfico de drogas y armas hacia Centroamérica y Estados Unidos.

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¿Cómo se está atendiendo la grave situación de esta familia amenazada?

La secretaria Rivas informó que se han realizado consejos de seguridad y coordinaciones con las fuerzas militares, incluyendo la Armada Nacional y el Ejército, para garantizar la seguridad.

La Armada Nacional intervino al momento de los hechos, ayudando a evacuar a toda la población del territorio y trasladarlos de manera segura a la cabecera municipal. Actualmente se busca articulación con la Dirección de Protección de la Policía para generar un transporte seguro y evacuar a las personas amenazadas.

La capacidad del gobierno municipal para atender la emergencia se encuentra desbordada, según el personero de Nuquí, quien solicitó de manera urgente la intervención de los gobiernos departamental y nacional.

"Solamente la emergencia se ha atendido a través de la alcaldía municipal, que hoy desborda esa capacidad administrativa y financiera para atender a esta comunidad indígena", advirtió.