Noche para el olvido: Davinson Sánchez anotó dos autogoles y su equipo fue vapuleado

El debut del Galatasaray en la Champions League fue un verdadero calvario para el defensor colombiano Davinson Sánchez. El conjunto turco cayó 5-1 en su visita al Eintracht Frankfurt y dos de los tantos llegaron por autogoles del zaguero, que hasta la fecha venía siendo uno de los jugadores más destacados del equipo.

Lo que pintaba como un estreno prometedor en la competición europea terminó convirtiéndose en una de las noches más difíciles en la carrera reciente del antioqueño.

Davinson, que había recibido elogios de la prensa turca en las últimas semanas por su solidez defensiva y liderazgo en el campo, no pudo mostrar su mejor versión. El primer autogol llegó al minuto 37’, cuando en un intento de despeje terminó enviando el balón a su propia portería. El segundo infortunio ocurrió al 65’, en una jugada en la que el colombiano buscó controlar el esférico en el área chica, pero terminó desacomodando al arquero y facilitando el tanto del conjunto alemán.

De héroe a señalado en una sola noche

La hinchada del Galatasaray, que hasta hace poco aplaudía el nombre de Davinson en cada presentación, no ocultó su frustración por lo sucedido en Alemania. Aunque el resultado fue colectivo y el equipo mostró falencias en todas sus líneas, los dos autogoles pusieron al defensor en el centro de las críticas.

Los medios locales resaltaron que, pese al mal partido, el colombiano ha sido uno de los más regulares desde su llegada y que tiene el carácter para reponerse rápidamente.

Reacción inmediata será clave

Galatasaray tendrá que reaccionar de inmediato si quiere mantener vivas sus aspiraciones en el torneo europeo. Davinson, por su parte, buscará darle vuelta a la página y recuperar la confianza en el próximo partido de la Superliga turca, donde se espera que vuelva a ser el líder defensivo que acostumbra.

La experiencia y madurez del ex Tottenham serán determinantes para demostrar que lo ocurrido en Frankfurt fue solo un accidente futbolístico y no una tendencia.