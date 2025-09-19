CANAL RCN
Deportes

Noche para el olvido: Davinson Sánchez anotó dos autogoles y su equipo fue vapuleado

Davinson Sánchez recibió críticas en Turquía tras la noche para el olvido que tuvo él y su equipo.

Davinson Sánchez
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
07:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El debut del Galatasaray en la Champions League fue un verdadero calvario para el defensor colombiano Davinson Sánchez. El conjunto turco cayó 5-1 en su visita al Eintracht Frankfurt y dos de los tantos llegaron por autogoles del zaguero, que hasta la fecha venía siendo uno de los jugadores más destacados del equipo.

Lo que pintaba como un estreno prometedor en la competición europea terminó convirtiéndose en una de las noches más difíciles en la carrera reciente del antioqueño.

Las cuentas de David González para clasificar al América desde el palco
RELACIONADO

Las cuentas de David González para clasificar al América desde el palco

Davinson, que había recibido elogios de la prensa turca en las últimas semanas por su solidez defensiva y liderazgo en el campo, no pudo mostrar su mejor versión. El primer autogol llegó al minuto 37’, cuando en un intento de despeje terminó enviando el balón a su propia portería. El segundo infortunio ocurrió al 65’, en una jugada en la que el colombiano buscó controlar el esférico en el área chica, pero terminó desacomodando al arquero y facilitando el tanto del conjunto alemán.

De héroe a señalado en una sola noche

La hinchada del Galatasaray, que hasta hace poco aplaudía el nombre de Davinson en cada presentación, no ocultó su frustración por lo sucedido en Alemania. Aunque el resultado fue colectivo y el equipo mostró falencias en todas sus líneas, los dos autogoles pusieron al defensor en el centro de las críticas.

Los medios locales resaltaron que, pese al mal partido, el colombiano ha sido uno de los más regulares desde su llegada y que tiene el carácter para reponerse rápidamente.

Reacción inmediata será clave

Galatasaray tendrá que reaccionar de inmediato si quiere mantener vivas sus aspiraciones en el torneo europeo. Davinson, por su parte, buscará darle vuelta a la página y recuperar la confianza en el próximo partido de la Superliga turca, donde se espera que vuelva a ser el líder defensivo que acostumbra.

Luis Díaz volvió a hablar sobre el Barcelona: ¿estuvo cerca su fichaje?
RELACIONADO

Luis Díaz volvió a hablar sobre el Barcelona: ¿estuvo cerca su fichaje?

La experiencia y madurez del ex Tottenham serán determinantes para demostrar que lo ocurrido en Frankfurt fue solo un accidente futbolístico y no una tendencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Once Caldas

El 'Arriero' Herrera, DT de Once Caldas, confesó que quiere dirigir a otro equipo de la Liga BetPlay

James Rodríguez

Preocupación en México: el Club León tomó inesperada y tajante decisión con James Rodríguez

Copa Libertadores

Andrés Rojas en el ojo del huracán por insólita expulsión en duelo entre Flamengo y Estudiantes

Otras Noticias

Cundinamarca

Hombre que asesinó a su hijastra de nueve años en Mosquera podría ser imputado en pocas horas

Tras el crimen, el padrastro intentó quitarse la vida. Actualmente está en un hospital de Facatativá.

Subsidios

Pilar Solidario: estos son los colombianos que no requieren inscribirse para recibir bono de 230.000

Conozca quienes son los adultos mayores que no necesitan hacer el proceso para recibir el subsidio.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 19 de septiembre de 2025

Estados Unidos

Atroz asesinato en EE. UU.: le dispararon más de 20 veces a policía que estaba comprando un perro caliente

Salud mental

El costo de ser "fuerte": Los mandatos de género aumentan el riesgo de depresión en los hombres