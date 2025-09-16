En plena vía pública apareció este mensaje contra directivos de Millonarios

El clima en Millonarios sigue siendo tenso y el descontento de la hinchada se hizo evidente nuevamente este martes 16 de septiembre. En horas de la tarde, un grupo de aficionados decidió expresar su inconformidad en plena carrera Séptima de Bogotá, específicamente a la altura de la calle 67, donde pintaron mensajes de protesta en la ciclorruta.

Las frases, dirigidas a los dueños del club, cuestionaron las decisiones tomadas en el mercado de fichajes para el segundo semestre de 2025, periodo en el que el equipo ‘embajador’ ha mostrado un nivel por debajo de las expectativas.

El acto, que se volvió viral en redes sociales, reflejó la frustración de una hinchada que históricamente ha sido fiel, pero que exige resultados y un proyecto deportivo sólido. Los fanáticos consideran que el plantel no fue reforzado de manera adecuada para competir en la Liga BetPlay y que las contrataciones realizadas fueron de bajo perfil, lo que hoy se traduce en una pobre campaña.

Malos resultados alimentan el descontento

El rendimiento deportivo ha sido la principal razón del enojo de los seguidores. Millonarios se encuentra en la parte baja de la tabla y lucha por salir de los últimos puestos, situación que contrasta con los logros obtenidos en temporadas recientes, donde el equipo era protagonista habitual. Bajo el mando primero de David González y ahora de Hernán Torres, el conjunto capitalino ha mostrado irregularidad en defensa y falta de contundencia en ataque, lo que ha dejado escapar puntos vitales tanto en El Campín como en condición de visitante.

La hinchada pide cambios estructurales

Más allá de resultados inmediatos, los aficionados reclaman un proyecto serio que garantice competitividad a mediano y largo plazo. Las protestas buscan llamar la atención de las directivas para que realicen inversiones más ambiciosas y construyan un equipo capaz de pelear por el título.

De no haber cambios significativos, se prevé que las manifestaciones se intensifiquen en las próximas fechas, aumentando la presión sobre el club en medio de un semestre que ya está cuesta arriba.