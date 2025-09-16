CANAL RCN
Deportes

En plena vía pública apareció este mensaje contra directivos de Millonarios

Los hinchas de Millonarios siguen protestando en contra de los directivos de su club y en la previa del juego contra Envigado apareció este mensaje.

Mensaje
Foto: Millonarios de Colombia

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
12:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El clima en Millonarios sigue siendo tenso y el descontento de la hinchada se hizo evidente nuevamente este martes 16 de septiembre. En horas de la tarde, un grupo de aficionados decidió expresar su inconformidad en plena carrera Séptima de Bogotá, específicamente a la altura de la calle 67, donde pintaron mensajes de protesta en la ciclorruta.

Las frases, dirigidas a los dueños del club, cuestionaron las decisiones tomadas en el mercado de fichajes para el segundo semestre de 2025, periodo en el que el equipo ‘embajador’ ha mostrado un nivel por debajo de las expectativas.

Millonarios se juega la vida en Copa BetPlay: los dos regresos clave para enfrentar a Envigado
RELACIONADO

Millonarios se juega la vida en Copa BetPlay: los dos regresos clave para enfrentar a Envigado

El acto, que se volvió viral en redes sociales, reflejó la frustración de una hinchada que históricamente ha sido fiel, pero que exige resultados y un proyecto deportivo sólido. Los fanáticos consideran que el plantel no fue reforzado de manera adecuada para competir en la Liga BetPlay y que las contrataciones realizadas fueron de bajo perfil, lo que hoy se traduce en una pobre campaña.

Malos resultados alimentan el descontento

El rendimiento deportivo ha sido la principal razón del enojo de los seguidores. Millonarios se encuentra en la parte baja de la tabla y lucha por salir de los últimos puestos, situación que contrasta con los logros obtenidos en temporadas recientes, donde el equipo era protagonista habitual. Bajo el mando primero de David González y ahora de Hernán Torres, el conjunto capitalino ha mostrado irregularidad en defensa y falta de contundencia en ataque, lo que ha dejado escapar puntos vitales tanto en El Campín como en condición de visitante.

La hinchada pide cambios estructurales

Más allá de resultados inmediatos, los aficionados reclaman un proyecto serio que garantice competitividad a mediano y largo plazo. Las protestas buscan llamar la atención de las directivas para que realicen inversiones más ambiciosas y construyan un equipo capaz de pelear por el título.

"Necesito unos para diciembre": en Valledupar se burlaron de los hinchas de Millonarios
RELACIONADO

"Necesito unos para diciembre": en Valledupar se burlaron de los hinchas de Millonarios

De no haber cambios significativos, se prevé que las manifestaciones se intensifiquen en las próximas fechas, aumentando la presión sobre el club en medio de un semestre que ya está cuesta arriba.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América de Cali

¿Cuál es el papel de Iago Falque en América de Cali? Hay versión oficial

Atlético Nacional

Jugador de Atlético Nacional rompió el silencio tras el error con los cuatro extranjeros: esto dijo

Once Caldas

Independiente del Valle vs. Once Caldas: la IA predijo resultado en la ida de Sudamericana

Otras Noticias

Abuso a menores

Madre del menor que fue salvajemente golpeado en Medellín también era víctima del mismo agresor

El responsable, alias Lámpara, tenía siete antecedentes judiciales.

Donald Trump

Orden firmada por Trump replicará el despliegue de tropas en Washington en esta otra ciudad

Su población, de acuerdo con datos demográficos, es mayoritariamente afro.

Turismo

Reconocida aerolínea en Colombia advierte por falsas estafas en tiquetes aéreos: mucho ojo

Karol G

Karol G se convierte en la primera colombiana en ser headliner del festival Coachella 2026

Cuidado personal

Señales de que las personas están envejeciendo de manera saludable, según expertos