Deportivo Cali presentó a su nuevo presidente: ya habló sobre los refuerzos para 2026

El inicio operativo del Deportivo Cali como Sociedad Anónima quedó formalizado con la llegada de Rafael Tinoco a la presidencia. Su arribo se dio en un acto institucional encabezado por la nueva junta directiva, integrada también por Richard Lee, representante de IDC Network, los nuevos accionistas mayoritarios.

Allí se oficializó la entrega del mando que marcó la salida de Humberto Arias Jr., quien había liderado la salvación deportiva reciente y la transición jurídica hacia el nuevo modelo societario.

Tinoco explicó que recibió la administración “apenas un día antes” de sus primeras declaraciones públicas, lo que impulsó a la directiva a activar de inmediato los frentes considerados críticos. Aunque afirmó que “la parte financiera fue resuelta”, advirtió que el principal desafío ahora es deportivo.

Conversación con Alberto Gamero y diagnóstico sobre la nómina actual

Uno de los mensajes más enfáticos de Tinoco estuvo dirigido al entrenador Alberto Gamero. El presidente detalló que fue claro en sus expectativas: “Vamos a competir. Inaceptable no estar en esos ocho, inaceptable”. También señaló que la nueva conducción no contemplará conformismos: “Nosotros venimos a que el Cali gane”.

Ese posicionamiento se relaciona con su diagnóstico sobre la plantilla actual. Tinoco afirmó que el equipo necesita una reestructuración profunda y que “hoy creo que necesitamos refuerzo en todas las posiciones”. Según su análisis, el club “no tiene la capacidad ahorita para competir realmente".

El presidente también llamó la atención sobre el compromiso interno, recordando que “se logró poner al día los salarios”, un esfuerzo administrativo que, en sus palabras, debe corresponderse con desempeño y profesionalismo: “Si nosotros de un lado estamos cumpliendo, esperamos que del otro lado también se cumpla”.

Negociaciones en marcha y expectativas de la hinchada

Tinoco confirmó que existen conversaciones activas para ajustar la nómina, pero evitó ofrecer detalles específicos. “Hay negociaciones en camino”, dijo, aunque subrayó que no divulgará nombres para evitar riesgos: “No podemos arriesgar y complicar ninguna información ahorita”.

Incluso mencionó que una preocupación de la directiva era que la atención se centrara exclusivamente en los fichajes, motivo por el cual pidió cautela y comprensión frente a la confidencialidad de los procesos.