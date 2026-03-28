Polémica en el FPC: prohíben ingreso al estadio a equipo profesional

El equipo Unión Magdalena denunció que la Alcaldía de Santa Marta le habría prohibido el ingreso al estadio Sierra Nevada, escenario donde el club hace las veces de local.

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La decisión ha generado incertidumbre, especialmente porque el conjunto samario no ha podido jugar en casa en lo que va de 2026 debido al mal estado del terreno de juego.

El “Ciclón” atraviesa un momento complejo, no solo en lo deportivo, sino también en lo logístico. La imposibilidad de acceder al estadio impacta directamente la preparación del equipo y retrasa los trabajos que buscan recuperar el gramado.

Prohibición al Unión Magdalena genera preocupación

Según el comunicado enviado por el club al alcalde Carlos Pinedo, la medida se habría tomado sin previo aviso. En la carta, el equipo expresó su inconformidad por la falta de claridad frente al uso del escenario deportivo.

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"Como es de su conocimiento, el Club Unión Magdalena viene adelantando labores técnicas con personal especializado para la recuperación del gramado del Estadio Sierra Nevada…", señala el documento, donde se detallan acciones como fertilización, riego y aplicación de sustrato orgánico.

Además, el club recordó que el estado del campo se deterioró tras el concierto de Silvestre Dangond realizado el pasado 3 de enero, lo que ha impedido disputar partidos oficiales en Santa Marta durante el torneo BetPlay.

El gramado y la logística, en riesgo

Otro punto crítico expuesto por el Unión Magdalena es que dentro del estadio se encuentran equipos fundamentales para el funcionamiento del club, como el gimnasio, implementos médicos y otros recursos logísticos.

"…la administración distrital a su digno cargo, sin explicación alguna, prohibió nuestro ingreso a las instalaciones del Estadio Sierra Nevada", añade el comunicado.

La situación se agrava porque la restricción también afecta al personal encargado del mantenimiento del campo. "…la prohibición del ingreso de nuestro Ingeniero Agrónomo y de los jardineros interrumpe el cronograma de los trabajos de recuperación y traerá graves consecuencia al gramado", advierte el club.

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Por ahora, se espera una respuesta oficial por parte de la Alcaldía de Santa Marta que permita esclarecer el futuro del estadio y del equipo en el campeonato colombiano.