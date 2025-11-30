DIM estalla antes de enfrentar al América: acusa injusticias y pide veedor arbitral

El Deportivo Independiente Medellín encendió la previa del decisivo partido ante América de Cali del próximo lunes 1 de diciembre.

El club paisa emitió un comunicado en el que denunció una serie de fallos arbitrales que, según el club, han afectado directamente su desempeño en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II.

El equipo, que pelea clasificación a la final, advirtió que las decisiones tomadas por los jueces no pueden seguir repitiéndose en una etapa tan determinante del torneo.

En su pronunciamiento, el DIM aseguró que ha presentado quejas formales ante la Comisión Arbitral y el Comité Disciplinario, señalando que los errores ocurridos en las tres primeras fechas no son “hechos aislados”, sino situaciones que comprometen la “regularidad de la competencia”.

Las jugadas que detonaron la molestia del Medellín

Entre los episodios mencionados, el club destacó un “claro agarrón de Didier Moreno” a Baldomero Perlaza en el área durante el partido contra Junior, acción que pudo significar una opción manifiesta de gol y que no fue sancionada ni revisada por el VAR.

También cuestionaron la expulsión del director técnico Alejandro Restrepo, quien recibió tarjeta roja por la expresión “no jodás, pítenme una”, sanción que terminó en tres fechas de suspensión. Para el Medellín, esto fue desproporcionado e injustificable.

Otra jugada que generó molestia fue un pisotón de Edwin Cardona sobre Daniel Londoño en el clásico frente a Nacional, que tampoco tuvo sanción del árbitro ni intervención del VAR, pese a considerarse una acción de juego brusco grave.

A esto se suma la falta del jugador de América, Yojan Garcés, que no vio la segunda tarjeta amarilla por un uso indebido de los brazos, en contraste con decisiones más severas tomadas contra jugadores del Medellín.

DIM pide veedor arbitral y garantías para el duelo ante América

Ante lo que consideran una acumulación de fallos, el DIM solicitó la designación de un veedor arbitral para los partidos restantes de los cuadrangulares, especialmente ahora que el club disputa clasificación a la final de Liga, ya está instalado en la final de Copa BetPlay y pelea por un cupo a la Copa Libertadores 2026.

Así las cosas, el partido DIM vs. América será este lunes a las 8:00 p.m., en un ambiente que ya está más caldeado de lo habitual.