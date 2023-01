"No respetó las normas": las razones del veto a Nairo Quintana en el World Tour

Si el positivo de Nairo Quintana por tramadol levantó un revuelo mediático en el ciclismo mundial el año pasado, ahora el sacudón es más fuerte con los rumores de un supuesto retiro del pedalista boyacense de la actividad profesional.

Este miércoles ofrecerá una rueda de prensa a las 9:00 A.M. de Bogotá, en la que comunicaría su decisión de bajarse de la bicicleta a nivel profesional luego de la enorme polémica que se ha desencadenado con la sanción de la UCI impuesta en agosto pasado luego de haberle sido identificado en su organismo la presencia de sustancia tramadol en una prueba antidopaje durante el Tour de Francia 2022.

Nairo no recibió una sanción de inhabilidad deportiva debido a que esta sustancia no es prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), pero sí recibió una multa económica y fue anulada su participación en el Tour debido a que sí hace parte de una lista de medicamentos no recomendados por la UCI, lo que permite este tipo de castigos en estos casos.

Tramadol no es prohibida por la AMA debido a que no se le ha encontrado un efecto dopante en quien la consume, pero en cambio, su medicación en ciclistas no es recomendable porque, según un informe de la Agencia SINC, produce "somnolencia y reducción en la capacidad de concentración o reacción ante estímulos, que podrían ser la causa de numerosas caídas dentro del pelotón ciclistas".

Explicación del veto a Nairo

Sin embargo, hay un pensamiento opuesto en este sentido de los efectos del tramadol por parte de una importante agremiación dentro del ciclismo profesional. El Movimiento por el Ciclismo Creíble (MPCC), del que hacen parte nueve escuadras del World Tour (primera categoría), 15 ProSeries (segunda) y 13 Continentales (tercera), le confesó al diario El Tiempo que Quintana entró en una "lista negra" por este caso y explicó sus razones.

"Dio positivo por tramadol dos veces durante el Tour de Francia y la Unión Ciclista Internacional (UCI) solo aplicó su reglamento aceptado por todos", afirmó Roger Legeay, presidente del Movimiento.

Puede ver: La cronología del caso que podría derivar en el retiro de Nairo

"El tramadol es peligroso para la salud y mejora el rendimiento y en 2012 los médicos de los equipos del MPCC pidieron a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que lo incluyera en la lista de productos prohibidos. Nuestros médicos se han comprometido a no prescribir tramadol en competencias. Entre 2019 y 2020, la UCI decretó un reglamento que prohibió el tramadol en competencia con el objetivo de preservar la salud de los deportistas. En 2022, la AMA incluyó el tramadol en la lista de productos prohibidos por considerarlo un producto dopante y peligroso para la salud. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha confirmado de forma inequívoca los procedimientos y el resultado del análisis y la sanción emitida por la UCI contra Nairo", añadió.

No obstante, todavía existen vacíos jurídicos sobre los castigos por el consumo de tramadol en el ciclismo y si bien hoy por hoy no es una sustancia prohibida por la AMA, el hecho de que sea incluida dentro de esta lista el próximo año, pone en alerta a los equipos sobre la gravedad de este medicamento.

"Está incluido en las prohibiciones de la UCI y la AMA lo ha puesto en la lista de productos antidopaje desde el primero de enero de 2024. La pena en el futuro por esta infracción será de dos a cuatro años y eso lo dice todo", dijo.

"Nairo Quintana no respetó las normas"

Todo este 'huracán' y más con la ratificación del TAS en noviembre de 2022, a Nairo Quintana le han cerrado las puertas en equipos del World Tour. Incluso, se ha hablado de un veto por parte de las escuadras por temor a este antecedente del pedalista colombiano. Al respecto, Legeay fue tajante.

"El Movimiento funciona con la voluntad de los equipos y se adhiere a una filosofía muy estricta. Por ejemplo, Arkea, miembro del MPCC, retiró a Nairo de la Vuelta a España y no le renovó su contrato. Hasta la fecha, ningún miembro se ha interesado en contratar al corredor. Ahora, nunca está de más decir que los equipos no tienen la obligación de contratar ciclistas, son los directores de escuadra los que deciden eso, no nosotros, es claro. Las regulaciones internas no son flexibles, están hechas para ser aplicadas, y los miembros asociados cumplen sus principios de manera voluntaria.", apuntó.

Por último, el presidente del MPCC esquivó la culpa por el inminente retiro del 'Cóndor' del ciclismo profesional y dijo que "no hay que invertir las responsabilidades, fue Nairo Quintana quien no respetó las normas internacionales y por ello fue condenado por la UCI y confirmado por el TAS".

Siga leyendo: Cuando Nairo Quintana tenía 15 años y le hizo ganar una apuesta a su padre