Dura confesión de Dayro Moreno que sorprendió en el FPC: reveló difícil momento

Dayro Moreno, uno de los máximos referentes del fútbol profesional colombiano, atraviesa un momento difícil luego de la eliminación de Once Caldas en la Copa Sudamericana 2025. A sus 40 años, el delantero que volvió a brillar con el club manizaleño y que incluso fue convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, confesó que la reciente derrota lo dejó “muy golpeado” tanto física como anímicamente.

El atacante fue una de las piezas clave del equipo hasta los cuartos de final del torneo continental, donde el 'blanco blanco' cayó por penales ante Independiente del Valle, dejando escapar una ventaja de dos goles que dolió en todo Manizales.

La confesión que estremeció al FPC

En una entrevista con el diario La Patria, Dayro Moreno reveló que pidió una pausa al entrenador Hernán Darío Herrera debido al fuerte desgaste que sufrió en los últimos partidos.

Estuve seis días muy golpeado, me dio muy duro, le dije al profe que no me daba para jugar.

Moreno explicó que aún continúa en proceso de recuperación, buscando volver a su mejor nivel para afrontar los compromisos finales de la Liga BetPlay , donde Once Caldas lucha por entrar al grupo de los ocho. Su ausencia, explicó, responde a una decisión médica y personal para evitar una lesión mayor en esta recta decisiva del torneo.

Dayro Moreno salió de la Selección Colombia

El goleador, quien se mostró muy entusiasmado por el reciente llamado a la Selección Colombia, no apareció en el listado de convocados para enfrentar a México y Canadá en amistosos internacionales que se jugarán en Estados Unidos, por lo que es un nuevo golpe.

El técnico Néstor Lorenzo no contó con Dayro y tampoco con Jhon Córdoba, mientras que busca darle confianza a Luis Javier Suárez por sus 4 goles ante Venezuela, recuperar a Rafael Santos Borré y explotar por fin el potencial de Juan Camilo Hernández en la Selección.