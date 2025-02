Egan Bernal al ritmo de Héctor Lavoe: tranquilizador video tras su fractura de clavícula

El lunes pasado, Egan Bernal 'encendió las alarmas' luego de haber sufrido una caída en la Clásica Jaén Paraíso Interior. El corredor colombiano, de 28 años, fue diagnosticado con una fractura de clavícula y desató la incertidumbre de cara a su participación en el Giro de Italia 2025. Pues bien, el 'Cóndor de Zipaquirá' compartió un video en redes sociales, el primero luego del accidente que padeció en Úbeda.

Bernal Gómez mostró su lado más humorístico y compartió una serie de fotos de la prueba española, las cuales acompañó con 'El día de mi suerte', una canción de Héctor Lavoe y Willie Colón. "Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará", dice la canción del histórico salsero puertorriqueño.

"Héctor Lavoe, Bernal Atacoé, se coyóe, se levantóe y sobre todo se motivóe. Nos vemos pronto", escribió el campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021. Dicha publicación está cerca de superar los 30.000 'me gusta' y los 600 comentarios. El 'escarabajo' recibió muestras de apoyo por parte de sus seguidores.

Egan Bernal cas "mata de un susto" a su mamá

Marina Gómez, madre del corredor del INEOS Grenadiers, no guardó silencio. "Y el asutoe a la mamoe. Definitivamente el cáncer no me hizo mella, pero me van a matar de un susto. Afortunadamente tengo al hijo más valiente del planeta", escribió en el posteo que realizó el pedalista en Instagram.

Además de las fotos y el curioso 'caption', Bernal subió un video en el cual aparece moviendo los hombros juntos a Mafe Motas, su pareja sentimental. El ciclista colombiano afrontó este obstáculo con la mejor actitud y está listo para protagonizar otra recuperación.

Su plan inicial era correr la 'corsa rosa'; sin embargo, tendrá que reevaluar la estrategia con los altos mandos de la formación británica.

Egan Bernal reapareció bailando al ritmo de Héctor Lavoe: video