Egan Bernal y dos colombianos más abandonaron prueba élite del Mundial de Ciclismo

Egan Bernal se bajó de la bicicleta a falta de 85 kilómetros en la prueba elite del Mundial de Ciclismo.

Egan Bernal
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
11:08 a. m.
La ilusión de ver a Egan Bernal peleando por los primeros lugares en el Mundial de Ciclismo se desvaneció este domingo en Kigali, Ruanda. El campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia no pudo finalizar la prueba de ruta elite, abandonando a falta de 85 kilómetros para la meta, lo que encendió las alarmas entre sus fanáticos.

Bernal venía perdiendo tiempo desde las primeras ascensiones y, cuando la carrera entró en su fase decisiva, ya estaba a más de cinco minutos del grupo de favoritos, comandado por Tadej Pogacar y Remco Evenepoel. Ante la imposibilidad de recortar la diferencia y con las opciones de protagonismo ya esfumadas, el zipaquireño decidió bajarse de la bicicleta y no terminar la exigente jornada de 267 kilómetros.

Más abandonos en la Selección Colombia

La situación no fue distinta para los otros representantes de Colombia. Brandon Rivera y Walter Vargas también optaron por retirarse de la competencia, lo que dejó a Harold Tejada como único sobreviviente de la delegación nacional en la carretera.

Tejada, quien llegaba motivado tras ser el mejor colombiano en la reciente Vuelta a España, logró completar el recorrido y se convirtió en uno de los 31 ciclistas que cruzaron la meta de los 165 que tomaron la partida.

Pese a la dificultad del trazado y las condiciones climáticas, su desempeño fue valorado por los seguidores del ciclismo colombiano, que reconocieron el esfuerzo del pedalista del Astana Qazaqstan Team.

Pogacar, campeón del mundo por segundo año consecutivo

La gloria quedó en manos de Tadej Pogacar. El esloveno defendió con éxito su título de campeón del mundo con un ataque demoledor a 104 kilómetros de meta, dejando sin respuesta a sus rivales. Pogacar recorrió los últimos 66 kilómetros en solitario y se impuso con 1 minuto y 28 segundos de ventaja sobre Remco Evenepoel, quien se quedó con la medalla de plata. El podio lo completó el irlandés Ben Healy, confirmando que el ciclismo de ruta vive un momento histórico con nuevas estrellas que siguen brillando en las grandes competencias.

