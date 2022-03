Egan Bernal denunció que una mula casi atropella a su hermano

Egan Bernal, quien se recupera de un grave accidente contra un bus intermunicipal, denunció este jueves que su hermano menor, Ronald Stiven, casi fue víctima de un accidente por parte de una mula.

El vigente campeón del Giro de Italia usó su cuenta de Twitter para denunciar que el hecho ocurrió cerca a la misma zona de donde el sufrió el grave accidente hace más de un mes.

Una mula de la misma compañía que fue tendencia hace unos días por casi haber atropellado a unos ciclistas, por poco atropella a mi hermano. Menos mal yo iba acompañándolo en el carro

Haciendo referencia al hecho que se reportó días atrás en redes sociales, donde en las vías del Valle de Cauca un ciclista relató la aterradora escena que vivió junto a otros deportistas, en donde un conductor de una mula los cerró y sin ser poco eso, los amenazó con machete.

Egan Bernal, molesto por la situación de la que fue víctima su hermano, envió un mensaje a la compañía de esas mulas, en donde pidió que tome cartas sobre el asunto y les de “clases de seguridad vial”.

Que pereza esta situación tan repetitiva, la compañía debería dar unas clases de seguridad vial

Egan Bernal continúa su recuperación tras accidente

El colombiano Egan Bernal sigue dando pasos de gigante en su recuperación. Todavía alejado de las pistas, el único latinoamericano en ganar un Tour de Francia volvió a subirse a una bicicleta tras el accidente que casi le cuesta la vida el 24 de enero.

Xavier Artetxe, entrenador del colombiano en el Team Ineos, se mostró contento con la recuperación de Egan Bernal y así lo dejó claro en declaraciones a la Gazzetta dello Sport.

“Si tuviéramos que pensar en los tiempos estándar para recuperar, la respuesta sería no (...) Pero Egan es un deportista de primer nivel y sus habilidades de recuperación también están por encima de la media. No rechazaría esta posibilidad aún sin fijarla como meta fija, es una opción que existe. ¿Por qué no? Está trabajando para volver lo antes posible. Podría ser 2023, pero también podría ser el final de este año. No debemos excluirlo”

Sin dar una fecha específica sobre la vuelta del corredor colombiano, Artetxe afirmó que volverá “al máximo nivel” y aseguró que ve a Egan trabajando fuertemente.

