Egan Bernal: "No esperaba estar en este nivel, agradezco a Dios por una segunda oportunidad"

Si la vida de Egan Bernal se pudiera resumir en una palabra esa misma sería milagro. Solo eso explica que el nacido en Zipaquirá, primero, siga con vida, y segundo, esté volviendo a las carreras ciclísticas de alto nivel y exigencia exactamente un año después del grave accidente que sufrió a las afueras de Bogotá.

Bernal tuvo que ser sometido a un buen número de cirugías para atender las cerca de 20 fracturas que sufrió tras chocar contra un bus. Primero se preocupó en salvar su vida y estar en las mejores condiciones posibles. Seguir pedaleando era algo que no valía en el momento y a lo que se le prestaría atención más adelante.

Poco a poco el cuerpo de Egan, como prodigio del cielo que es, le fue respondiendo y mucho más rápido de lo pensado empezó a subirse de nuevo en una bicicleta dando unos pedaleos más agigantados que los que dio en Val Thorens en 2019 para perfilarse como campeón del Tour de Francia.

El pedalista de 26 años finalizó el 2022 con la ilusión en los ojos de tener revancha en la vida y en la carretera dejando buenas sensaciones en las válidas en las que participó con el Ineos para ir probando 'finura' de su espectacular regreso a la bicicleta.

Ahora, 2023 será el año en el que él y todo el mundo del ciclismo podrá ver a ciencia cierta cómo volvió Egan Bernal y para qué está de acá en adelante. Su primer 'round' fue en la Vuelta a San Juan la semana pasada en Argentina y a pesar que tuvo que retirarse en la penúltima etapa por un golpe en una rodilla, dejó muy buenas sensaciones que ahora demostrará en Europa, pues canceló su participación en los Nacionales de Ruta en Bucaramanga debido a la molestia de rodilla.

Egan Bernal, del milagro a la ambición de ser el mejor

Para él es un renacer en su vida y en su carrera y a un año de aquel accidente que pudo ser fatal, levanta su mirada al cielo para agradecer por la segunda oportunidad, en la que espera aprovechar todo lo que la vida tiene por darle. Lo bueno y lo malo. Así lo contó en una charla íntima en exclusiva para NoticiasRCN.com desde Bucaramanga.

"La verdad hoy fue un milagro todo lo que pasó y estuve rodeado de gente muy buena profesionalmente. Los doctores que me atendieron, mi familia, todos mis amigos, el equipo. Todas las personas que estuvieron a mi alrededor la verdad que me cuidaron bastante bien, así que creo que el milagro también es gracias a todas las personas que están detrás de mí", dijo.

"En específico le agradezco a la vida y a Dios por darme una segunda oportunidad. Espero aprovecharla. Tratar de inspirar gente, que es lo más importante, Muchas personas en este momento tal vez están pasando por por un mal momento y también es eso, recordar que estamos bien, a veces no valoramos lo bien que estamos hasta que tenemos un mal accidente, así que es un mensaje que también me gustaría dar", añadió.

Egan Bernal también habló de su estado físico y reveló cómo se siente para la temporada, aclarando que esto es un día a la vez, mirando su estado de forma cada día y sin apresurarse, pues confía en el proceso que ha venido llevando de la mano del Ineos y así volver a ser el campeón que maravilló al mundo.

"Estoy bien. La verdad, después del resultado en San Juan, de cómo me sentí allá, me sorprendió un poco porque no esperaba estar en ese nivel en enero. Hay que ir con un poco de calma, la temporada es larga y y sabemos de dónde venimos, para dónde vamos con mucha calma. La rodilla todavía me sigue molestando y ya sabemos cómo son las lesiones de rodilla, así que vamos a ver a tomar la mejor decisión pero como digo, pensando en las carreras de Europa", expresó.

Por último, Bernal manifestó su frustración por no poder correr en los Nacionales de Ruta 2023, que significaba su regreso a una carrera en Colombia después de varios años y por tal motivo estaba siendo acompañado en Bucaramanga por su madre, su hermano y su novia, pero ahora deberá pasar rápido la página y tratar de recuperarse, si los tiempos dan, para su siguiente reto en el calendario: la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol en España, del 15 al 19 de febrero.

"Es una carrera muy importante para todos los colombianos. Para todos nosotros es una carrera que preparamos con bastante emoción porque es una de las pocas oportunidades que tenemos para para competir acá. Yo traje a toda mi familia a que me vieran competir, así que estaba bastante emocionado. Seguramente a la gente le va a gustar bastante", concluyó.