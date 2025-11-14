El 'Dibu' Martínez le respondió a Gattuso y defendió las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección de Italia enfrenta el riesgo de quedarse por fuera de la Copa del Mundo 2026, lo que los dejaría con una negativa racha de 3 ediciones consecutivas sin clasificar. El equipo tendría que ganar por 9-0 ante Noruega en la última fecha de eliminatorias para clasificar directo.

Lo más probable es que terminen jugando el repechaje en búsqueda definitiva de la clasificación, pero esta situación llevó a que el técnico Gennaro Gattuso cuestione la forma en la que se entregan los cupos para el Mundial, apuntando directamente a las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Qué dijo Gattuso sobre las Eliminatorias de Conmebol?

El técnico italiano comentó que no le parece justo que en las Eliminatorias de Conmebol se entreguen 6 cupos directos y uno de repechaje para 10 selecciones.

Necesitamos entender bien los criterios. Ver grupos sudamericanos con 10 equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía… Es lamentable, definitivamente necesitamos revisar los criterios.

Italia no logró su clasificación directa en un grupo donde enfrentó a las selecciones de Noruega, Israel, Moldavia y Estonia, de las cuales sólo Noruega está por encima del top 30 en el ránking FIFA, las demás están por debajo del puesto 70.

Contundente respuesta del 'Dibu' Martínez a Gattuso

El portero argentino Emiliano Martínez habló sobre estas declaraciones de Gatusso y fue tajante con sus declaraciones. Detalló que en el fútbol sudamericano se viven otras situaciones que en Europa, afirma, no podrían entender.

"Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas… No saben lo que es Sudamérica. Existen otras complejidades que en Europa no ven", dijo, en diálogo con DSports.