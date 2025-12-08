CANAL RCN
Deportes

Otro importante estadio de Colombia será remodelado: esto fue lo que se confirmó

El alcalde de la ciudad reveló detalles de la remodelación. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Descúbralo.

Foto: Alcaldía de Medellín en X.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
06:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 6 de agosto, desde el Nemesio Camacho El Campín, Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, confirmó que el nuevo estadio se construirá en la zona donde actualmente está ubicado 'El Campincito'.

Según explicó el mandatario de la capital, esta decisión se tomó para que el fútbol no tenga que parar en Bogotá y tanto Independiente Santa Fe como Millonarios puedan seguir contando con un escenario para sus compromisos deportivos.

Estadio de histórico equipo del FPC cerrará sus puertas temporalmente: Dimayor anunció la decisión
RELACIONADO

Estadio de histórico equipo del FPC cerrará sus puertas temporalmente: Dimayor anunció la decisión

De esa manera, solo hasta que se termine de construir el estadio que tendrá una capacidad para 50.000 personas, se demolerá el Nemesio Camacho El Campín para realizar la edificación del centro comercial que complementará este ambicioso proyecto.

Sin embargo, Bogotá no es la única ciudad que tendrá un nuevo estadio, sino que, de acuerdo con lo que expresó Federico Gutiérrez en los últimos días, el escenario deportivo de Medellín también tendrá una remodelación.

Así será la remodelación del estadio Atanasio Girardot de Medellín, según el alcalde Federico Gutiérrez

El alcalde Federico Gutiérrez, en un diálogo con Caracol Radio, indicó que desde hace un buen tiempo se está estructurando un proyecto para que el estadio de Medellín tenga una remodelación de primer nivel.

No obstante, también dejó claro que a diferencia de Bogotá, no se demolerá el estadio Atanasio Girardot, sino que las obras se realizarán en ese mismo espacio. La razón de esto es que no se ha encontrado una Alianza Público Privado y la ciudad no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar sola un proyecto tan costoso.

Pero, a pesar de esa situación, el mandatario de Medellín aseguró que con las nuevas obras la renovación sería impresionante y que los asistentes podrían gozar de experiencias inmejorables.

"Este es un estadio con una capacidad de 46.000 a 48.000 espectadores. La idea es que, básicamente, cuando la gente llegue al estadio, tenga una experiencia espectacular. Va a quedar divina y funcional", enfatizó el alcalde Federico Gutiérrez, en el diálogo con Caracol Radio.

¿Cuándo quedaría en firme la remodelación del estadio Atanasio Girardot de Medellín?

En la entrevista con el medio citado, Federico Gutiérrez detalló que espera que en un mes el proyecto se termine de concretar para que pueda explicarle a la ciudadanía cómo será la remodelación del estadio Atanasio Girardot.

¡Proponen que nuevo estadio de Bogotá se llame Miguel Uribe Turbay!
RELACIONADO

¡Proponen que nuevo estadio de Bogotá se llame Miguel Uribe Turbay!

Sin embargo, hasta el momento, no se ha hablado de fechas estimadas para el inicio y la finalización de las obras.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

El insólito mano a mano que falló Luis Díaz y por el que causó la reacción de su DT

Copa Libertadores

Nacional sueña: Conmebol confirmó el estadio donde se jugará la final de la Copa Libertadores

PSG

PSG vs. Tottenham, Supercopa de Europa: fecha, hora y TV en Colombia

Otras Noticias

Cundinamarca

Menor con síndrome de Down desapareció tras ingresar a zona de arbustos en Cajicá: esto se sabe

Valeria Afanador fue vista por última vez entrando a dicha área que colinda con el afluente en la vereda Río Frío.

Redes sociales

Influencer sorprendió con tremendo regalo a un trabajador de Rappi: no le prendía la moto

El repartidor se vio sorprendido ante el inesperado gesto por parte del creador de contenido.

Reforma pensional

Ciudadanos que no puedan pensionarse en Colombia tendrán mecanismo valioso para tener ingresos

Chile

Científicos hallaron el fósil de un mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?