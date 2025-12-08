Otro importante estadio de Colombia será remodelado: esto fue lo que se confirmó

El pasado 6 de agosto, desde el Nemesio Camacho El Campín, Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, confirmó que el nuevo estadio se construirá en la zona donde actualmente está ubicado 'El Campincito'.

Según explicó el mandatario de la capital, esta decisión se tomó para que el fútbol no tenga que parar en Bogotá y tanto Independiente Santa Fe como Millonarios puedan seguir contando con un escenario para sus compromisos deportivos.

De esa manera, solo hasta que se termine de construir el estadio que tendrá una capacidad para 50.000 personas, se demolerá el Nemesio Camacho El Campín para realizar la edificación del centro comercial que complementará este ambicioso proyecto.

Sin embargo, Bogotá no es la única ciudad que tendrá un nuevo estadio, sino que, de acuerdo con lo que expresó Federico Gutiérrez en los últimos días, el escenario deportivo de Medellín también tendrá una remodelación.

Así será la remodelación del estadio Atanasio Girardot de Medellín, según el alcalde Federico Gutiérrez

El alcalde Federico Gutiérrez, en un diálogo con Caracol Radio, indicó que desde hace un buen tiempo se está estructurando un proyecto para que el estadio de Medellín tenga una remodelación de primer nivel.

No obstante, también dejó claro que a diferencia de Bogotá, no se demolerá el estadio Atanasio Girardot, sino que las obras se realizarán en ese mismo espacio. La razón de esto es que no se ha encontrado una Alianza Público Privado y la ciudad no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar sola un proyecto tan costoso.

Pero, a pesar de esa situación, el mandatario de Medellín aseguró que con las nuevas obras la renovación sería impresionante y que los asistentes podrían gozar de experiencias inmejorables.

"Este es un estadio con una capacidad de 46.000 a 48.000 espectadores. La idea es que, básicamente, cuando la gente llegue al estadio, tenga una experiencia espectacular. Va a quedar divina y funcional", enfatizó el alcalde Federico Gutiérrez, en el diálogo con Caracol Radio.

¿Cuándo quedaría en firme la remodelación del estadio Atanasio Girardot de Medellín?

En la entrevista con el medio citado, Federico Gutiérrez detalló que espera que en un mes el proyecto se termine de concretar para que pueda explicarle a la ciudadanía cómo será la remodelación del estadio Atanasio Girardot.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha hablado de fechas estimadas para el inicio y la finalización de las obras.