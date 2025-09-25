¡Todo definido! Así quedaron las semifinales de la Copa Libertadores 2025

La Copa Libertadores 2025 ya conoce a sus cuatro semifinalistas. Este jueves 25 de septiembre se cerraron los últimos cruces de cuartos de final y quedaron definidos los enfrentamientos que acercarán a los equipos a la gran final del torneo más prestigioso de clubes en Sudamérica.

Con la clasificación de Racing Club de Argentina y Palmeiras de Brasil, se completó el cuadro que ya contaba con Flamengo y Liga de Quito como los primeros semifinalistas. La emoción está asegurada en una instancia que promete duelos de alto nivel y estadios repletos.

RELACIONADO Delantero colombiano marcó en el Morumbí para que Liga de Quito eliminara a Sao Paulo

Palmeiras frente a Liga de Quito, una semifinal inesperada

El primer cruce enfrentará a Palmeiras con Liga Deportiva Universitaria de Quito, una de las grandes sorpresas de esta edición del certamen. El cuadro ecuatoriano ha demostrado solidez y carácter para dejar en el camino a rivales de peso, y ahora tendrá el reto de medirse ante uno de los favoritos al título.

Palmeiras, tricampeón de la Libertadores en los últimos años, llega como amplio favorito, pero la altura de Quito y el orden táctico de los dirigidos por el club albo podrían equilibrar la serie. La ida se disputará el 22 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, mientras que la vuelta será en el Allianz Parque de São Paulo.

Racing y Flamengo prometen una semifinal electrizante

En el otro duelo, Racing Club tendrá que enfrentar a Flamengo en un choque que promete ser una verdadera batalla futbolística. El equipo argentino ha mostrado carácter en fases decisivas y sueña con regresar a una final después de varias décadas, mientras que Flamengo busca ratificar su condición de potencia continental.

RELACIONADO Palmeiras eliminó al River de Juanfer y Castaño y avanzó a semifinales de Libertadores

La ida de esta llave se jugará en el Cilindro de Avellaneda, donde se espera un marco impresionante de hinchas. La vuelta será en el mítico Maracaná, en un partido que podría definir al gran candidato al título.

Con estos cruces, la Copa Libertadores entra en su fase más emocionante y los fanáticos ya cuentan los días para el inicio de las semifinales el 22 de octubre.